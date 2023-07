Pour la deuxième fois, l’entraîneur des Oyomen Joe El Abd connaît une montée en Top 14 avec Oyonnax, après celle vécue en 2013 en tant que joueur. Il connaît la difficulté de la tâche qui attend son groupe.

Vous débuterez la saison en affrontant successivement Clermont, le Stade français et Toulouse avant la coupure due à la Coupe du monde. Que vous inspire ce début de championnat ?

Il y a la perspective de ces trois premiers matchs, mais nous devrons être performants du premier au dernier match de cette saison. Il est évident que nous avons l’ambition de bien commencer, mais notre job, comme je le dis depuis que je suis arrivé au club, est de nous améliorer chaque semaine pour être capables de rivaliser avec toutes les équipes.

Comment a été conduit le recrutement ?

Nous avons officialisé l’arrivée de neuf nouveaux joueurs, un dixième est attendu. Ce recrutement a été ciblé. Deux paramètres essentiels ont été pris en compte dans nos choix, les qualités du joueur et son expérience d’une part, mais aussi sa capacité à répondre au profil d’un Oyoman. Nous sommes très satisfaits de notre effectif. Il est construit autour d’un groupe qui a grandi ensemble depuis plusieurs saisons.

Cela ne représente qu’un quart de l’effectif ?

Pour nous la star c’est l’équipe. La saison passée nous avons réalisé un superbe parcours qui a démontré la valeur de notre groupe. Il n’y avait aucune raison de procéder à de grands bouleversements. Nous avons voulu apporter des plus-values tout en préservant l’homogénéité du groupe qui peut être un atout. Le recrutement effectué lors ces dernières saisons nous a permis d’anticiper cette montée en Top 14. Lors des dernières saisons nous avions recruté à chaque fois une demi-douzaine de joueurs, en accédant au Top 14 il était nécessaire de faire plus mais sans remettre en cause les équilibres du groupe.

Oyonnax s’est beaucoup appuyé sur sa filière formation. La montée en Top 14 change-t-elle la donne ?

Pas du tout, ces joueurs sont très importants. Ilan El Khattabi et Teddy Durand viennent de passer professionnels. Nous avons dans notre groupe des jeunes comme Enzo Reybier et Justin Bouraux. L’identité des Oyomen est ancrée en eux et c’est très important.

Oyonnax sera le seul promu dans le championnat. Quel sentiment cela suscite-t-il ?

Beaucoup ont déjà fixé notre sort. Moi j’espère que nous serons la deuxième équipe de tout le monde. Oyonnax sera une équipe difficile à battre et il faudra compter avec les Oyomen.

Pour relever le défi du maintien Oyonnax s’inspirera-t-il de l’exemple de Bayonne la saison passée ?

Chaque saison à son histoire. Oui nous sommes le Petit Poucet, oui Oyonnax est la plus petite ville du rugby professionnel, oui nous aurons le plus petit budget (16 millions d’euros, N.D.L.R.), mais le défi fait partie de notre ADN et de l’histoire de notre ville. La saison passée notre défi était de retrouver le Top 14, cette saison il sera d’y rester. Nous sommes dans un sentiment d’excitation. Beaucoup de nos joueurs ont déjà connu le Top 14, d’autres vont le découvrir. Tous ont la même envie, la même détermination et il faut que l’on utilise cela.