L’arme de destruction massive du Lou, attendue dans les Hauts-de-Seine, a simplement renversé le dernier Top 14...

Quel autre trois-quarts centre au monde possède une telle dimension physique ? Une telle capacité d’accélération ? Une telle puissance ? Personne, sûrement. Et en arrachant Josua Tuisova au Lou, les patrons franciliens Jacky Lorenzetti et Laurent Travers ont probablement signé le plus gros coup du dernier mercato et, à l’idée de voir le meilleur joueur de la dernière saison de Top 14 être un jour aligné aux côtés de Gaël Fickou, Vinaya Habosi, Juan Imhoff ou Nolann Le Garrec, les supporters du Racing 92 salivent par avance. Au sujet de Tuisova (29 ans), l’ancien entraîneur du Castres olympique et actuel adjoint d’Eddie Jones en Australie Pierre-Henry Broncan nous confiait un jour… et non sans humour : "Le frère de Filipo Nakosi, c’est un tronc. Quand je le vois, je suis content de ne plus jouer au rugby. […] Les deux ensemble dans le jardin, ça devait faire quelque chose quand ils étaient petits. Les parents devaient être inquiets. Ils ont dû faire quelques commotions, tous les deux"

Machine à marquer

Incomparable casseur de plaquages et véritable machine à marquer (huit essais cette saison), Josua Tuisova est une star pourtant méconnue du championnat de France. "J’ai toujours été timide, nous soufflait-il un jour. Toute ma famille le sait. J’ai grandi ainsi. Je n’aime pas beaucoup parler, surtout quand il y a beaucoup de monde et notamment quand je dois me présenter… Je n’aime pas ça, c’est tout. Moi, ce qui m’intéresse, c’est que l’on me voit sur le terrain. C’est à ce moment-là que l’on voit tout de moi." Et c’est bien là l’essentiel, n’est-ce pas ?

2. Danty, toujours plus haut

Depuis la tournée d’automne 2021, au fil de laquelle les Bleus ont tour à tour battu les Pumas, la Géorgie et la Nouvelle-Zélande, Jonathan Danty s’est installé au centre du terrain tricolore. "Après la Coupe du monde 2019, nous expliquait-il récemment, j’avais pourtant fait une croix sur tout ça. Je pensais que c’était fini parce qu’au moment où le staff des Bleus a fait le tour des clubs (en décembre 2020, Fabien Galthié et son staff ont rencontré un à un les internationaux pistés, N.DL.R.), je n’avais pas été vu." Caricaturé fort longtemps comme un joueur de défi pur, Jonathan Danty a alors fait évoluer son jeu, devenant passeur quand il était simple destructeur, donnant même à son jeu au pied une autre profondeur : "Le retour de Gonzalo Quesada à Paris en 2020 (avant qu’il ne signe à La Rochelle, Danty jouait au Stade français) m’a fait du bien. Quesada, c’est l’un des seuls entraîneurs ayant cru que je pouvais faire autre chose que rentrer dans des murs." Aujourd’hui double champion d’Europe avec le Stade rochelais huit ans après avoir soulevé le Brennus avec Paris, ledit "Fatou" a cette saison évolué à un niveau de jeu remarquable.

3. Fickou, solide au poste

Gaël Fickou est le patron de la défense francilienne et sans aucun doute l’attaquant le plus élégant de la formation ciel et blanche… voire du Top 14 dans son entièreté. Considéré comme l’un des meilleurs Tricolores à l’occasion du Tournoi des 6 Nations 2023, l’ancien Toulousain et soldat rose court néanmoins toujours derrière un premier titre majeur, en club. "J’aimerais dans le futur gagner plus de titres en club, nous concédait-il cet hiver. Je sais que j’ai le talent personnel pour soulever des grandes coupes puisque je l’ai déjà fait avec l’équipe nationale, lors du dernier grand chelem. En fait, je ne suis peut-être pas toujours tombé au bon moment, au bon endroit… Je suis parfois arrivé dans des équipes en reconstruction : les années où j’y étais (2012-2018), Toulouse ne gagnait par exemple pas beaucoup. Mais je reste serein, par rapport à tout ça : il y a des mecs extraordinaires, comme Francesco Totti (ancien footballeur de la Roma, N.DL.R.) par exemple, qui n’ont jamais rien gagné avec son club." Dès lors…

Les surprises : Gailleton précoce, Ward surprenant

Il ne fallait pas brûler les étapes, lui laisser le temps de se préparer au Top 14. Le staff de la Section paloise, conscient d’avoir recruté une pépite lors de la dernière intersaison, ne souhaitait pas exposer Émilien Gailleton sans l’avoir au préalable placé dans les meilleures dispositions, même si l’ancien Agenais avait déjà été étonnant de maturité avec le SUA alors qu’il n’avait que 18 ans, disputant quinze rencontres de Pro D2 dont treize comme titulaire. Le trois-quarts centre, déjà indiscutable en équipe de France des moins de 20 ans avant même de poser ses valises en Béarn, n’a finalement pas eu besoin de beaucoup de temps pour prendre la mesure du Top 14. Attendu comme la prochaine vedette du XV de France, l’attaquant palois a terminé la saison régulière comme meilleur marqueur d’essais (quatorze) de l’élite et posé des problèmes à toutes les meilleures défenses du Top 14. Sa maturité, son flegme britannique (il est d’ailleurs né à Londres), sa vitesse (flashé à 34,4 km/h) et son opportunisme lui ont permis de devenir l’ovni de la saison, pour reprendre un terme cher au sélectionneur national Fabien Galthié…

Ailleurs, on soulignera aussi l’étonnante saison à Paris du Springbok Jeremy Ward : lui qui avait la lourde tâche de remplacer l’intouchable Waisea, parti à Toulon l’été dernier, s’est imposé dans la capitale comme un attaquant intéressant et surtout comme un indispensable patron de défense. Jeremy Ward ? Le Stade français en redemande !

Les déceptions : Yoram Moefana à bout de souffle

Où est donc passé l’invraisemblable casseur de plaquages de l’Union Bordeaux-Bègles et du XV de France ? La saison dernière, Yoram Moefana (23 ans, 16 sélections) fut ainsi l’homme en forme de la bande à Galthié et à n’en pas douter le meilleur joueur de la dernière tournée d’été des Bleus au Japon. A-t-il trop joué, depuis ? S’est-il in fine épuisé ? Ou est-il tout simplement plus surveillé par les défenses qu’il ne l’était à ses débuts ? Ces trois arguments paraissent aujourd’hui tous recevables tant l’homme au plus gros tour de cuisses du championnat eut du mal à retrouver l’explosivité qui avait tant charmé le staff tricolore. Avant que ne débute la Coupe du monde en France, Yoram Moefana bénéficie néanmoins de deux mois de préparation physique pour prouver qu’il n’a rien perdu de ses qualités et qu’il sera, cet automne, la doublure idéale de Gaël Fickou et Jonathan Danty dans le XV majeur tricolore. Au sujet des déceptions", on pourrait aussi retenir la paire de centres clermontoise (George Moala – Irae Simone), dont on attendait tant avant que l’exercice 2022-2023 ne débute…

Le classement complet :

1. Josua TUISOVA

Lyon - Né le 04/02/1994 - 1,80 m ; 110 kg

Temps de jeu : 1 570 minutes- Points : 45 - Sélections : 17

2. Jonathan DANTY

La Rochelle - Né le 07/01/1982 - 1,81 m ; 107 kg

Temps de jeu : 1 744 minutes Points : 10 Sélections : 20

3. Gaël FICKOU

Racing 92 - Né le 26/03/1994 - 1,90 m ; 100 kg

Temps de jeu : 1 704 minutes - Points : 50 - Sélections : 79

4. Emilien GAILLETON

Pau - Né le 13/07/2003 - 1,84 m ; 89 kg

Temps de jeu : 1 867 minutes - Points : 80 - Sélection : 0

5. UJ SEUTENI

La Rochelle - Né le 09/12/1993 - 1,85 m ; 100 kg

Temps de jeu : 2 045 - Points : 50 - Sélecions : 9

6. Pita AKHI

Toulouse - Né le 24/09/1982 - 1,88 m ; 97 kg

Temps de jeu : 1 084 minutes Points : 5 Sélection : 0

7. Santiago CHOCOBARES

Toulouse - Né le 31/03/1999 - 1,88 m ; 92 kg

Temps de jeu : 770 minutes - Points : 20 Sélections : 11

8. Sireli MAQALA

Bayonne - Né le 20/03/2000 1,74 m ; 88 kg

Temps de jeu : 1 566 minutes Points : 25 Sélection : 1

9. Waisea NAYACALEVU

Toulon - Né le 26/06/1990 - 1,93 m ; 105 kg

Temps de jeu : 1 637 minutes - Points : 40 Sélections : 26

10. Jeremy WARD

Stade français - Né le 10/01/1996 - 1,87 m ; 92 kg

Temps de jeu : 1 443 minutes - Points : 35 - Sélections : 4