Le demi de mêlée a évolué cette saison. Mais le résultat est le même à l’arrivée : son palmarès s’est encore enrichi.

Un troisième Brennus, un titre de meilleur joueur du Tournoi, un troisième Oscar Monde Midi Olympique, un bilan de vingt-six victoires en vingt-neuf matchs… N’en jetez plus ! Antoine Dupont, 26 ans, a de nouveau réalisé une saison remarquable. Comme d’habitude, pourrait-on dire… Désormais surveillé par toutes les défenses du monde, il a su se renouveler pour rester décisif. On l’a vu moins marquer et briller – huit essais et vingt et un franchissements, tout de même – mais il est devenu un serviteur de collectif sans égal – il est crédité de vingt-sept « try assists » toutes compétitions confondues. Le résultat d’une évolution logique : "Je sens bien que les défenses ne me laissent pas beaucoup d’espace et même quand je porte la balle autour des rucks, c’est très dur de les déséquilibrer, nous expliquait-il en marge de la 70e cérémonie des Oscars Midi Olympique. Si je peux ouvrir des espaces pour les partenaires, c’est tout aussi bien. L’idée est que je ne prenne pas de contacts inutiles, que je ne porte pas le ballon à l’excès. Il a peut-être fallu plus de temps pour que je lise mieux les situations, que je les gère mieux. Ça s’est plus ressenti cette saison. »

"Une saison mieux gérée"

Meilleur gestionnaire, il paraît plus complet que jamais, lui qui est un des meilleurs défenseurs au monde à son poste – 87 % de plaquage – et qui a une agilité des deux pieds épatante – souvenez-vous de son 50 : 22 du gauche à Twickenham. Ses qualités ont pu s’exprimer grâce à une répartition de son temps de jeu mieux pensée : "Cette saison a été mieux gérée sur le plan physique avec le staff. […] J’ai pu avoir des plages de récupération pour me reposer, me régénérer, même s’il y a toujours trop de matchs et qu’on veut tous les disputer." La pépite de Castenau-Magnoac veut surtout tous les gagner. Et à la fin, il y parvient presque toujours.

Tawera Kerr-Barlow : une saison digne d’un numéro 1

Tawera Kerr-Barlow est au sommet de son art. À 32 ans, le champion du monde all black a livré sa meilleure saison depuis son arrivée en France. Ses phases finales ont tout particulièrement tourné au récital : royal en demi-finale de Champions Cup face à Exeter avec un doublé et une justesse technique proche de la perfection, il a été un chef d’orchestre on ne peut plus avisé de la remontée fantastique des Maritimes à Dublin ; sa finale au Stade de France, agrémentée d’un essai, aurait mérité un dénouement aussi heureux. Ronan O’Gara pouvait lui tresser des louanges à n’en plus finir, au printemps : « Tawera fait sa meilleure saison sous le maillot jaune et noir, vante le manager irlandais. Il a toujours une attitude très professionnelle. C’est un mec super et un grand leader. Pour moi, c’est le meilleur demi de mêlée du monde derrière Antoine Dupont. » L’Australien d’origine aurait fait un très beau numéro 1 de ce classement. Ironie de l’histoire, il a inscrit autant d’essais que le Tricolore cette saison (8).

Tawera Kerr-Barlow (La Rochelle) Icon Sport - Icon Sport

Baptiste Serin : un retour de flamme puis le retour en grâce

Baptiste Serin (29 ans) a réalisé une année de haut vol avec une constance épatante au fil des vingt-sept matchs qu’il a eu à disputer. Sa finale de Challenge Cup, le 19 mai, a résumé à elle seule l’importance du demi de mêlée au sein du collectif varois : auteur de deux essais, dont un en solitaire après un rasant du pied gauche, et passeur décisif pour Sergio Parisse, rien que sur la première période, il a permis au RCT de décrocher la première Challenge Cup de son histoire. L’ancien Bordelais a retrouvé un top niveau, qui le place parmi les prétendants légitimes au Mondial malgré deux ans d’absence en sélection : « On voit la meilleure version de lui-même, apprécie Pierre Mignoni. Il a fait beaucoup d’efforts et beaucoup de travail de remise en question depuis quelques mois. Il apporte énormément à l’équipe. »

Top 14 - Baptiste Serin (Toulon) Icon Sport - Icon Sport

Les surprises : Jauneau crée la sensation, Deghmache épate

Baptiste Jauneau, 19 ans, est la nouvelle sensation d’un poste qui voit le rugby français produire les pépites les unes après les autres. Le Clermontois s’est imposé comme la nouvelle figure de proue de l’ASM et le dynamiteur de son attaque. Malgré son jeune âge, on l’a vu assumer ses responsabilités et créer maintes différences. Sa constance sur la saison - il a disputé trente-quatre matchs à ce jour avec Clermont et les moins de 20 ans, pour sept essais - est remarquable. Il a le potentiel d’un international en puissance même si la concurrence au poste ne lui autorisera aucun relâchement. Si Baptiste Jauneau a été la révélation de l’année, Léo Carbonneau, à Brive, a aussi montré de très jolies dispositions. Nouveau venu du Pro D2, Paul Graou a été intéressant sur les doublons avant de connaître une fin d’année plus délicate. Parmi les figures connues du circuit, Sadek Deghmache a sûrement réalisé sa meilleure saison. Le Perpignanais a signé notamment une deuxième partie de championnat remarquable de maîtrise et de vista : son essai, en solitaire, lors de l’access-match a scellé le maintien catalan. À Bayonne, Guillaume Rouet a aussi affiché une régularité notable. Son assocation avec Camille Lopez l’a rendu meilleur et lui a permis de passer un cap, à 34 ans.

Les déceptions : Machenaud et Bézy

en perte de vitesse

Plusieurs joueurs confirmés du poste ont connu des difficultés au cours de la saison passée : le Bayonnais Maxime Machenaud, attendu comme le pendant de Camille Lopez, et le Clermontois Sébastien Bézy, censé être le taulier du poste à Michelin, ont été concurrencés et n’ont pas eu l’apport escompté sur la durée ; le Sud-Africain James Hall, septième du dernier classement, a vu son temps de jeu fondre à Paris, tout comme Clovis Le Bail, rétrogradé dans la hiérarchie à Pau. Le Bordelo-Béglais Yann Lesgourgues, longtemps absent pour cause d’accident, a vécu une saison en pointillé. Parmi les habitués du top 10, le Springbok Cobus Reinach a été moins en vue à Montpellier. Morgan Parra a été précieux dans son leadership mais son année parisienne a été contrariée par les blessures.

Le classement complet

1. Antoine DUPONT

Toulouse - Né le 15/11/1996 - 1,74 m ; 85 kg

Temps de jeu : 2 073 minutes - Points : 40 - Sélections : 47

2. Tawera KERR-BARLOW

La Rochelle - Né le 15/08/1990 - 1,87 m ; 91 kg -

Temps de jeu : 1 691 minutes - Points : 40 - Sélections : 27

3. Baptiste SERIN

Toulon - Né le 20/06/1994 - 1,80 m ; 76 kg

Temps de jeu : 1 410 minutes - Points : 105 - Sélections : 42

4. Baptiste COUILLOUD

Lyon - Né le 22/07/1997 - 1,76 m ; 78 kg

Temps de jeu : 1 351 minutes - Points : 45 - Sélections : 11

5. Maxime LUCU

Bordeaux-Bègles - Né le 12/01/1993 - 1,77 m ; 83 kg

Temps de jeu : 1 800 minutes - Points : 102 - Sélections : 13

6. Baptiste JAUNEAU

Clermont - Né le 17/11/2003 - 1,78 m ; 81 kg

Temps de jeu : 1 188 minutes - Points : 35 - Sélection : 0

7. Nolann LE GARREC

Racing 92 - Né le 14/05/2002 - 1,75 m ; 75 kg

Temps de jeu : 1 586 minutes - Points : 53 - Sélection : 0

8. Léo COLY

Montpellier - Né le 9/09/1999 - 1,75 m ; 76 kg

Temps de jeu : 940 minutes - Points : 32 - Sélection : 0

9. Sadek DEGHMACHE

Perpignan - Né le 05/10/1995 - 1,85 m, 90 kg

Temps de jeu : 1 191 minutes - Points : 20 - Sélection : 0

10. Guillaume ROUET

Bayonne - Né le 13/08/1988 - 1,70 m, 71 kg

Temps de jeu : 913 minutes - Points : 5 - Sélection : 0