Pour la quatrième année consécutive, le numéro huit de La Rochelle, Grégory Alldritt, est sacré numéro un à son poste.

Grégory Alldritt reste sur son trône. Le numéro 8 de La Rochelle avait déjà terminé numéro un de cette revue de l’élite la saison dernière. Fidèle à son image de joueur omniprésent au fil des saisons, il a encore signé un exercice titanesque, avec trente et une rencontres disputées dont vingt-huit en tant que titulaire, si l’on mélange son parcours en club et celui en équipe de France. Il termine donc sa saison avec 2129 minutes de temps de jeu, un score proprement phénoménal quand on sait l’intensité physique que l’ancien Auscitain met dans chacune de ses rencontres. Il est la plaque tournante du Stade rochelais, celui qui touche le plus de ballons, casse le plus de plaquages, gagne le plus de mètres avec le ballon après avoir éliminé un défenseur. Il a encore une fois explosé toutes les statistiques et notamment en Champions Cup. Et pour la deuxième fois consécutive, il a décroché la plus belle des Coupes d’Europe.

Il a aussi conduit ses hommes jusqu’à une finale de Top 14 qu’il a cru remporter jusque dans les derniers instants. Devenu le capitaine du Stade rochelais, il a démontré qu’il était un leader charismatique, capable de mener ses troupes, puisque son manager Ronan O’Gara n’a cessé de rappeler qu’il pouvait compter sur un général en puissance sur la pelouse. Il vient d’être élu Oscar d’or Midi Olympique, mettant un terme à la domination sans partage de son ami Antoine Dupont. De soldat infatigable pour monter en première ligne, le Gersois a pris une nouvelle dimension, en accord avec son statut officieux de meilleur numéro 8 sur la planète rugby.

Facundo Isa, un Puma dans le moteur

Il n’avait pas caché qu’il avait les crocs lors de son retour au RCT en début de saison. Retenu avec les Pumas lors du précédent Rugby Championship, il avait dû ronger son frein, ne disputant qu’une seule rencontre face à l’Australie pour trente-quatre minutes de jeu. Il était donc frais et revanchard lors de sa reprise avec le groupe toulonnais lors de la quatrième journée de championnat. L’Argentin, qui vient d’être retenu dans le groupe argentin pour préparer la prochaine Coupe du monde, a réalisé une très belle saison avec le RCT, remportant son premier trophée avec le club varois. Un bonheur intense pour le troisième ligne qui vient de boucler sa septième saison avec le RCT : "Ça fait des années que je suis là, et franchement, je suis heureux de cette victoire. Le groupe avait besoin de marquer le club, et je pense qu’avec ce titre, c’est un bon commencement." Malgré la concurrence de Sergio Parisse et de Mathieu Bastareaud, Facundo Isa, perforateur hors pair et souvent facteur X, a été un des grands hommes de la saison.

Malgré la concurrence de Sergio Parisse et de Mathieu Bastareaud, Facundo Isa, perforateur hors pair et souvent facteur X, a été un des grands hommes de la saison. Icon Sport

Zach Mercer, un champion qui se respecte

Le troisième ligne anglais, deuxième de ce classement la saison dernière, a maintenu son niveau de performance dans une saison post-titre qui n’a pas été facile à digérer pour de nombreux Montpelliérains. Zach Mercer n’a pas déçu, flirtant même avec les deux mille minutes de temps de jeu car il a été l’homme à tout faire pour le MHR, disputant vingt-deux rencontres de Top 14 et cinq de Champions Cup (une seule fois remplaçant), dont le huitième de finale face à Exeter où il avait reçu un carton rouge très contreversé avant d’être blanchi quelques jours plus tard par la commission de discipline indépendante. L’Anglais a donc passé deux saisons en Top 14 et son passage n’a pas été anodin. Il est d’ailleurs retenu dans le groupe du XV de la Rose pour préparer la prochaine Coupe du monde. Il y a fort à parier que le futur joueur de Gloucester va devenir la plaque tournante de la formation entraînée par Steve Bothwick.

Le troisième ligne anglais, deuxième de ce classement la saison dernière, a maintenu son niveau de performance Icon Sport

Les surprises : Alexandre Roumat trouve sa place

C’est l’année des reconversions réussies. En effet, de nombreux joueurs qui étaient surtout connus pour évoluer troisième ligne aile ont pris leur envol avec le numéro 8 dans le dos. C’est le cas du néo-toulousain Alexandre Roumat qui a trouvé un club et un poste qui lui convient. C’est bien simple, il a débuté plus de matchs comme troisième ligne centre cette saison que depuis le début de sa carrière. Il a été titulaire à vingt-trois reprises à ce poste avec Toulouse contre vingt fois lors de ses cinq saisons passées à l’Union Bordeaux-Bègles et ses deux premières années en Pro D2 avec Biarritz. Il était même aligné d’entrée en demi-finale puis en finale du Top 14, ce qui démontre l’importance qu’il a prise dans l’effectif toulousain au cours de la saison.

Le néo-Parisien Giovanni Habel-Kuffner a connu la même trajectoire en arrivant au Stade français. Il avait débuté seize fois à ce poste en Top 14 lors de ces années paloises. Il a été titulaire en numéro 8 à dix-huit reprises avec Paris cette saison en Top 14.

De son côté, le Palois Beka Gorgadze a profité des blessures de Jordan Joseph pour retrouver, avec bonheur, son poste de prédilection. Libéré sur le terrain, il est aussi devenu le capitaine de son équipe, grâce notamment à son exemplarité sur le terrain et sa constance dans les performances. Quelques jeunes joueurs ont aussi réalisé quelques prestations remarquées à ce poste. On pense notamment à Maxime Baudonne (20 ans), remplaçant en début de saison, avant de connaître neuf titularisations avec les Ciel et Blanc, dont deux en Champions Cup. Sans véritable titulaire au poste, le Castres olympique a lancé Baptiste Cope (21 ans) qui a rendu des copies prometteuses.

Les déceptions : Ben-Nicholas disparu, Kamikamica timide

Il avait décroché une prometteuse septième place de ce classement la saison dernière. Bastien Vergnes-Taillefer, le joueur de l’Union Bordeaux-Bègles, a été la victime collatérale de la disparition des Wasps puisque l’Anglais Tom Willis a débarqué en Gironde, réalisant une très bonne saison au poste. Bastien Vergnes-Taillefer a pourtant eu plus de temps de jeu cette saison mais il a très souvent été décalé sur l’aile de la troisième ligne. Sensation du Castres olympique lors de l’épopée qui avait conduit le club tarnais en finale du Top 14, Teariki Ben Nicholas a disparu des radars, passant de quinze titularisations en championnat à seulement quatre ! De son côté, Loïc Godener était arrivé à Clermont pour prendre la suite de Fritz Lee mais ce dernier a réalisé une bonne saison et il aurait pu prétendre à une place dans le top 10 de cette revue de l’élite. L’ancien Parisien n’a débuté que quatre matchs en numéro 8 avec l’ASMCA. Il a décidé de quitter l’Auvergne cet été. Enfin, l’ancien Briviste Kitione Kamikamica n’a pas vraiment convaincu au Racing 92 malgré quinze matchs de Top 14.

Le classement complet

1. Grégory ALLDRITT

La Rochelle - Né le 23/03/1997 - 1,91 m ; 115 kg - Temps de jeu : 2129 minutes - Points : 20 - Sélections : 39

2. Facundo ISA

Toulon - Né le 21/09/1993 - 1,88 m ; 112 kg - Temps de jeu : 1399 minutes - Points : 25 - Sélections : 43

3. Zach MERCER

Montpellier - Né le 28/06/1997 - 1,91 m ; 111 kg - Temps de jeu : 1954 minutes - Points : 10 - Sélections : 2

4. Yoan TANGA

La Rochelle - Né le 29/11/1996 - 1,85 m ; 107 kg - Temps de jeu : 1434 minutes - Points : 15 - Sélections : 2

5. Tom WILLIS

Bordeaux-Bègles - Né le 18/01/1999 - 1,92 m ; 120 kg -Temps de jeu : 1370 minutes - Points : 15 - Sélection : 0

6. Giovanni HABEL KUFFNER

Paris - Né le 9/01/1995 - 1,96 m ; 105 kg - Temps de jeu : 1682 minutes - Points : 15 - Sélection : 1

7. Beka GORGADZE

Pau - Né le 8/02/1996 - 1,89 m ; 110 kg - Temps de jeu : 1624 minutes - Points : 25 - Sélections : 28

8. Uzair CASSIEM

Bayonne - Né le 17/03/1990 - 1,89 m ; 112 kg - Temps de jeu : 1765 minutes - Points : 20 - Sélections : 8

9. Alexandre ROUMAT

Toulouse - Né le 27/06/1997 - 1,98 m ; 108 kg - Temps de jeu : 1919 minutes - Points : 25 - Sélections : 2

10. Arno BOTHA

Lyon - Né le 26/10/1991 - 1,90 m ; 108 kg - Temps de jeu : 1310 minutes - Points : 30 - Sélections : 2