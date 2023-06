Pour dominer ses adversaires, La Rochelle se sert énormément de son incroyable densité physique. Un problème que l’UBB devra résoudre samedi, sous peine d’être broyée.

La déroute du Matmut Atlantique en mars dernier s’explique simplement : ce jour-là, la différence de puissance entre Rochelais et Bordelo-Bèglais était abyssale. Face aux charges des Skelton, Atonio ou autres Botia, les Girondins ont constamment reculé, tout comme ils n’ont jamais su assurer de la continuité dans leur jeu, la faute à la domination jaune et noire dans le combat au sol. Alors pour cette demi-finale à Saint-Sébastien, où La Rochelle disposera en plus de tous ses éléments, l’UBB va devoir adapter son jeu et bâtir un "système anti-monstre".

Pour éviter de rentrer dans un duel physique qu’ils semblent avoir perdu d’avance, comme cela a été le cas face à Lyon le week-end dernier, les coéquipiers de Maxime Lucu vont certainement devoir jouer le jeu de l’occupation. Cela tombe bien : l’UBB est l’équipe qui utilise le plus le pied en Top 14 cette saison. En plus, les Girondins savent à quoi se référer. Au match aller à Marcel-Deflandre, ils avaient imposé un jeu fait d’occupation et de réalisme aux Rochelais. En inscrivant deux drops notamment, ils avaient réalisé l’exploit.

Il ne fallait pas s’exposer, respecter une stratégie bien particulière, se souvient Frédéric Charrier. Ça a donné un match fermé, pas très beau à regarder mais il a débouché sur une victoire très importante.

Toujours à deux sur Skelton ?

Éviter le jeu au sol est donc assez primordial, avec en attaque une volonté de faire vivre le ballon qui sera certainement accrue pour éviter les poisons rochelais. Mais en défense, il faudra, à un moment ou à un autre, passer par le jeu frontal. S’il existait une technique magique pour stopper les Skelton et compagnie, ça se saurait. Mais quelques détails pourraient aider à retarder l’échéance au maximum. Alexandre Ruiz, dans nos colonnes, donnait quelques conseils pour contrer ces joueurs au gabarit plus qu’imposant.

Face à ce profil, on demande aussi, sur les relances de jeu, de réduire au plus vite l’espace-temps, donc la faculté à accélérer à la prise de balle et à gagner les contacts. Pour éviter cette forte densité, il faut aller le plus rapidement possible sur lui, et le plus bas immédiatement. Plaquer bas reste la base pour qu’il n’avance plus, mais il faut un deuxième joueur pour fermer le haut du corps et bloquer la continuité du geste.

Car en plus d’être puissants, ces Rochelais ont des mains et savent monopoliser des défenseurs pour créer du décalage. Pour l’UBB, la clé pourrait en fait être de "pourrir" le jeu…