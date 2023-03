Pro D2 - Bon pied, bon œil. Le Stade Montois réussit à s’imposer sur la pelouse de Colomiers et s’offre un précieux succès dans le sprint final. En match avancé de la 26e journée jeudi soir, les Landais se montrent réalistes et valident une victoire 23-26, notamment grâce à un incroyable essai de Léo Banos. Colomiers arrache un bonus en fin de partie mais fait la mauvaise opération du soir.

Duel de haut de tableau entre Colomiers (7e) et Mont-de-Marsan (3e) jeudi soir en ouverture de la 26e journée de Pro D2. Au stade Michel-Bendichou, ce sont les Landais qui s'imposent (23-26).

La patte Banos

Souvent un match de rugby se joue à un coup de pied. Oui, souvent. Mais généralement, il s’agit de celui d’un botteur face aux perches. Jeudi soir, le tournant du match entre Colomiers et Mont-de-Marsan a peut-être été la formidable inspiration du… 3e ligne Léo Banos. À la réception d’un coup de pompe mi-chandelle mi-transversale de Willie Duplessis, Léo Banos tente et réussit un extérieur du pied droit alors qu’il se trouve sur le fil de la ligne de touche sur l’aile gauche. Avec réussite, il s’emmène le ballon et file marquer l’essai du break alors qu’approche l’heure de jeu (13-23, 58e).

Auparavant, Mont-de-Marsan se montre réaliste en marquant le premier essai de la partie par Aurélien Liséna (6e). Puis en résistant aux assauts columérins pour basculer à la pause avec un score de parité (10-10). Pragmatiques, les Landais valident la plupart de leurs incursions dans le camp haut-garonnais par des pénalités de Yoann Laousse Azpiazu (43e, 48e). Si les Columérins font à chaque fois l’effort de recoller, l’essai de Banos crée un break. Confirmé grâce à une conquête montoise complètement retrouvée dans le deuxième acte. Avec une mêlée qui permet à Loustalot de placer Mont-de-Marsan à l’abri sur une nouvelle pénalité (68e) et une touche qui vole une précieuse munition à quelques minutes de la fin du match. La défense landaise repousse tant bien que mal les offensives adverses. Et si elle finit par craquer, l’équipe montoise conserve tout de même trois unités d’avance. Et s’offre ainsi un précieux succès dans la course à la phase finale, chipant même (provisoirement ?) la deuxième place du classement à Grenoble avant le déplacement isérois à Massy ce vendredi.

Mauvaise opération pour Colomiers

De leur côté, les Columérins peuvent avoir des regrets à l’issue de cette rencontre. Certes, ils arrachent le bonus défensif en toute fin de partie grâce à un essai de Saurs et une transformation en drop de Girard pour jouer une dernière cartouche, finalement sans succès (23-26, 80e). Mais les Haut-Garonnais vont certainement regretter les temps forts qu’ils n’ont pas réussi à valider. Au contraire des Montois, qui font fructifier leur capital points à chaque fois ou presque. Les Columérins tentent d’entrée de jeu d’imposer leur force en jouant les pénalités en touche puis à la main. S’ils marquent par Lescure (11e) pour revenir à hauteur de leurs adversaires, ils ne réussissent pas à concrétiser un énorme temps fort entre la 33e et la 38e minute de la première période. Ils campent alors devant l’en-but landais, sans réussir à scorer. Dans le deuxième acte, les locaux décident de valider leurs temps forts par le pied de Thomas Girard (52e et 63e). Mais l’écart créé par leurs adversaires est trop grand, malgré la dernière offensive ponctuée par Valentin Saurs. Colomiers doit se contenter du bonus défensif à domicile. Pas suffisant pour une équipe qui espère s’inviter en phase finale. Les Haut-Garonnais chercheront à rebondir la semaine prochaine du côté de Nevers. Pas simple.