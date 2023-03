L'entraîneur en chef de la Colombe Julien Sarraute regrettait la multitude de pénalités concédées, de fautes de main et surtout le manque d'efficacité qui ont fait perdre Colomiers contre Mont-de-Marsan ce jeudi soir.

Comment expliquer ce revers contre le Stade montois ? Est-ce que c'est votre indiscipline en deuxième période qui est cruciale ?

Il n'y a pas que les erreurs de la deuxième mi-temps, il y a aussi le manque d'efficacité sur nos temps forts en première. On a des opportunités mais on ne marque pas et ça nous porte préjudice. On a une pénaltouche à cinq mètres et on prend 7 points... Plus tard, on a un temps fort, sur lequel on travaille beaucoup, et on ne marque pas. C'est ce qui me met en colère : on a eu les opportunités de scorer et décrocher cette victoire mais on n'a pas su le faire.

Est-ce l'écart qui vous sépare de cette équipe montoise ?

On a été indiscipliné sur des choses simples, on s'est mis sous pression tout seuls, sur des passes... ça, tu ne le vois pas à Mont-de-Marsan. C'est clinique, propre, efficace. Un lancement de jeu les amène à prendre le milieu du terrain. Nous en revanche, on leur donne une pénalité et trois points... C'est la différence entre une équipe qui joue les deux premières places et une autre qui la regardera peut-être jouer à la télé.

Après cette défaite de 3 points, est-ce un regret que d'avoir insisté sous les poteaux adverses avant la pause ?

Oui, il fallait peut-être marquer trois points. Mais d'un autre côté, ça n'était pas en adéquation avec ce qu'on s'était dit avant la rencontre sur l'état d'esprit. Je suis davantage en colère pour les situations simples gâchées, pas envers les joueurs spécifiquement. Ça pèse trop lourd dans la balance.

A quel point cette défaite compromet-elle vos chances de qualification ?

Il reste des matchs, il faut qu'on les joue jusqu'au bout. Oui, ça nous met en difficulté, en grande difficulté. Ce sera très compliqué. Mais j'ai envie qu'on prenne toujours du plaisir sur le terrain. Je veux qu'on progresse, que ces quatre matchs nous servent à quelque chose. On va les jouer à fond.