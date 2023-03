ProD2 - Les Biterrois ont vaincu à Sapiac (24-33) dans un duel très disputé et acharné sur les dernières minutes. Alors qu'ils étaient à 13 contre 15 sur la fin, les Héraultais ont su résister à la menace locale pour s'offrir une victoire aux forceps par leur collectif tandis que les Sapiacains demeurent relégables ce soir au terme de cette rencontre.

Il y avait des réactions attendues à Sapiac pour cette 24 ème journée du championnat entre Montauban et Béziers. Chacun n'ayant plus connu le goût du succès depuis de nombreuses semaines. Les Biterrois enchaînaient les premiers dans ce duel, grâce à une circulation rapide et des transitions dans l'avancée. Romain Uruty et Jérôme Bosviel se répondront au pied face aux poteaux après une série de fautes des deux côtés (6-6, 26 ème). Puis survient une attaque au large bien menée par les hommes de Pierre Caillet, Plazy se faufile dans son couloir, et remise sur son intérieur à Barrère pour l'essai inévitable (6-13, 28 ème). Une joie de courte durée puisque Venter s'échappera derrière une mêlée sur les 5 mètres, pour la réplique quasi immédiate (11-13, 31 ème).



Les Montalbanais se montraient plus menaçants, après des franchissements et des combinaisons à même de perturber la ligne défensive de l'ASBH. Si Uruty claquait un drop malicieux après un bon travail de ses avants (14-16, 38 ème), Montauban remportait le gain du premier acte après plusieurs fautes au sol des visiteurs dans l'axe (17-16, 40 ème). Un duel tendu, où la bataille sur chaque point de rencontre et le combat furent féroces entre des Montalbanais encore sous pression à ce moment de la partie sur leurs sorties de camp et des Biterrois, volontaires mais trop aléatoires sur leur alignement pour s'assurer un écart conséquent à la pause.