Pro D2 - Carcassonne s'impose avec bonus face à Mont-de-Marsan et au vent et met fin à une série de 5 défaites

Pro D2 - Dos au mur lors de la 24e journée dans son antre Albert-Domec, Carcassonne a bien réagi face à Mont-de-Marsan et s'impose avec caractère et bonus offensif (37 - 9) en gérant parfaitement le jeu avec et contre le vent. Ce succès permet aux joueurs de Christian Labit de retrouver des ambitions pour le maintien alors que Mont-de-Marsan, la tête ailleurs, a manqué une belle opportunité.

Le match apparaissait fortement déséquilibré à Albert-Domec entre une équipe de Carcassonne avant-dernière et mal en point, faible d'une série en cours de cinq défaites, face à une formation phare de la Pro D2, Mont-de-Marsan, 3e au classement avant le début de cette 24e journée. C'est pourtant l'US Carcassonnaise qui a joué comme une patronne ce soir face à des Landais moribonds et qui s'est imposée largement avec un bonus offensif à la clef. La victoire de Carcassonne sur le Stade Montois ne souffre d'aucune contestation. Plus d'informations à venir.