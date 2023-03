En Direct. Montauban - Béziers : suivez le match de la 24e journée de Pro D2

PRO D2 - Bienvenue sur Rugbyrama pour suivre le direct commenté de ce match de la 24e journée de Pro D2 entre Montauban et Béziers.

Montauban flirte avec la zone rouge et n'a qu'un petit point d'avance sur Carcassonne qui est 15ème. Béziers n'est pas en grande forme non plus avec trois défaites et un nul sur les quatre dernières rencontres.

Une statistique peut flatteuse pour Montauban qui avec 602 points encaissés est la pire défense de Pro D2.

Les joueurs de Béziers récupèrent pour ce bloc Pierre Gayraud, Paul Recor et Gillian Benoy.