La légende du rugby gallois, Gareth Edwards (ancien demi de mêlée du pays de Galles), se montre inquiet face au style de jeu gallois mais voit en cette rencontre une opportunité unique de frapper un grand coup.





Quel est votre sentiment sur les quatre premières journées du pays de Galles ?

La déception ne peut même pas couvrir ce que je ressens en ce moment. C’est très difficile en ce moment pour les Gallois, les performances dans ce Tournoi ont été très pauvres. J’ai beaucoup d’inquiétude sur la façon dont joue l’équipe, mais je suis persuadé que le staff travaille dur pour trouver la meilleure combinaison et le bon mélange entre les plus expérimentés et les plus jeunes éléments de l’équipe. Je ne perçois pas vers quel style de jeu le pays de Galles tend. Le groupe a également connu beaucoup de joueurs blessés, ils n’ont pas pu combattre à 100 % sur ce tournoi, mais le style de jeu doit être la priorité.



Le XV du Poireau a gagné le Tournoi en 2021. Aujourd’hui l’équipe est au plus mal, comment expliquez-vous ces deux extrêmes ?

Si je le savais, la fédération le saurait aussi et on n’aurait pas ces problèmes (rires) ! Mais c’est une bonne question. Le staff a changé, et je crois aussi que nous n’avons pas suffisamment cru au style de jeu auquel nous voulions mettre en place, comme je l’ai dit. Et puis, nous n’avons cette bonne étoile que nous avions la décennie précédent. Ce brin de réussite nous fait aujourd’hui clairement défaut.



Warren Gatland est revenu en tant que sélectionneur, était-ce nécessaire pour soigner les maux du XV du Poireau ?

Je ne sais pas, mais au moins on sait quelle stratégie il compte mettre en place. Nous avons été habitués pendant de longues années, tout le monde sait qu’il aime le jeu d’avants et les mauls. C’est un premier point positif. Et je crois qu’il sera très intéressant de voir si nous allons performer face à la France. Car je ne pense pas que les Bleus seront aussi « gentils » que les Italiens, et qu’ils commettront beaucoup d’erreurs en notre faveur.



Le pays de Galles est-il au milieu d’une phase de transition entre les glorieux anciens et des jeunes prometteurs ?

Oui on peut le dire. On a des jeunes très prometteurs mais rien ne remplace l’expérience. Face à l’Italie, les joueurs les plus âgés ont tout de même sécurisé la victoire. De l’autre côté, il faut donner la chance aux jeunes et, surtout, de la confiance. Les plus expérimentés doivent les aider à grandir. L’équipe en sort obligatoirement renforcée. Le domaine dans lequel nous devons progresser est le contrôle du match. Et pour cela il faut des joueurs chevronnés. George North, qui est indisponible, ferait d’ailleurs beaucoup de bien à cette équipe. Je pense que les Gallois sont à un ou deux changements d’être au niveau de la France.

À quoi vous attendez-vous sur cette rencontre face aux Bleus ?

J’espère qu’on pourra autant les perturber que l’année dernière. Nous avions perdu mais ils s’étaient donné beaucoup de mal pour s’imposer au Principality Stadium. C’est une opportunité extraordinaire pour les Gallois de se confronter à la deuxième nation mondiale. C’est une chance monumentale d’envoyer un message au rugby mondial, surtout à six mois de la Coupe du monde !



En tant qu’ancien demi de mêlée, quel est votre regard sur Antoine Dupont ?

Il n’est pas très bon (rires)… Non évidemment que c’est un joueur superbe, le meilleur à son poste. Chaque saison, il apporte quelque chose de nouveau au rugby et j’adore le regarder jouer. J’espère qu’il sera au repos samedi ! Mais il y a aussi Ntamack, Penaud, Ramos… Tous ces joueurs me rappellent l’équipe de France des années 1960 et 1970 avec des trois-quarts brillants. La France a des joueurs de classe mondiale à chaque poste.