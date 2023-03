6 NATIONS 2023 - Scott Quinnell, numéro 8 indiscutable du pays de Galles dans les années 1990, s’est exprimé avant la dernière journée du Tournoi entre Français et Gallois. L’ancien Scarlet espère surtout que le XV du Poireau va se lâcher au stade de France avec en ligne de mire l’objectif de la Coupe du monde.

Avant de parler de la rencontre face au XV de France, comment décrivez-vous le Tournoi du pays de Galles ?

Très décevant évidemment. C’est un Tournoi très difficile pour Warren Gatland et les joueurs. Il y a eu beaucoup de nouveaux sélectionnés, le rugby gallois est mal structuré en ce moment… Mais ils ont battu l’Italie la semaine dernière alors qu’ils avaient énormément de pression, le rôle de Ken Owens en tant que capitaine a été primordial.

Comment expliquez-vous le fait que les Gallois sont passés de vainqueurs du Tournoi (en 2021) à quatrième aujourd’hui ?

(il coupe) Je n’oublie pas que l’année dernière nous avons perdu face à l’Italie… Je crois que le pays de Galles est sur une énorme phase de transition. Wayne Pivac a été remplacé au profit de Warren Gatland, le staff a également changé en profondeur. En deux ans, nous avons perdu énormément de confiance et je crois que Warren est de retour pour bâtir sur du long terme et ramener cette confiance qui manque tant à nos joueurs. C’est notre principal secteur à améliorer pour les mois à venir, et le retour de Gatland est une bonne chose. Il y a évidemment ce match contre la France, mais je pense que le véritable objectif du sélectionneur est la Coupe du monde. Cette victoire contre l’Italie nous a vraiment fait du bien et ce succès doit nous permettre de nous amener vers un bon Mondial.

Vous avez été l’un des meilleurs troisième ligne gallois. Pensez-vous que le pack du XV de Poireau peut perturber celui des Français ?

Sur la forme actuelle, on sait que le défi sera très difficile. La France possède l’une des meilleures conquêtes du monde, l’un des packs les plus lourds également. Mais le retour d’Alun Wyn Jones peut faire du bien à notre pack. Comme à chaque match, le plus important sera l’état d’esprit. Si on se lance à fond dans la bataille, on aura une chance de les perturber. Mais j’espère surtout que nous pourrons mettre beaucoup de volume de jeu avec des sorties rapides.

Alun Wyn Jones fait son retour pour le match contre la France Huw Evans Agency / Icon Sport - Huw Evans Agency / Icon Sport

À quoi vous attendez-vous sur cette rencontre face aux Bleus ?

Malheureusement pour nous les supporters gallois, nous allons affronter l’une des meilleures équipes de France de l’histoire (rires). Ils ont livré un match superbe à Twickenham, ils ont une confiance exceptionnelle. Ce sera très dur, surtout au stade de France, mais le plus important est que nos jeunes joueurs se fassent plaisir. Côté français, je m’attends à ce que Dupont et Ntamack dictent le jeu comme ils le font si bien. Et quand je regarde le pack… (il souffle en riant). Ollivon, Alldritt, Cros… la France a une troisième ligne fantastique. La grande force de la France est qu’elle peut jouer sur tous les terrains de jeu, soit avec un gros pack ou en laissant ses arrières s’exprimer.

Selon vous, quelle est la plus grande faiblesse de cette équipe française ?

La plus grande faiblesse ?! Vous êtes sérieux (rires) ? Cette équipe n’a pas de faiblesses. (il s’arrête) En réfléchissant, je dirais qu’il faudra tout faire pour museler Dupont pour casser leur jeu offensif, mais c’est tellement difficile ! Comme je l’ai dit, il faudra simplement que nos joueurs se lâchent. Nous allons affronter l’un des packs les plus lourds du monde et je crois qu’il faudra surtout montrer un état d’esprit irréprochable pour essayer de les perturber.