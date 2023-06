Condamnés à défendre la majeure partie du match, les Tricolores se sont longtemps raccrochés aux branches avant de logiquement céder malgré quelques morceaux de bravoure de leurs cadres. Reste que l’usure physique des Bleus leur a coûté cher, ainsi que quelques évitables erreurs individuelles.

15. Thomas Ramos (3/10)

Indirectement, il fut à l’origine de deux essais irlandais, en concédant une touche à 5 mètres (9e) puis en voyant son dégagement contré (17e). Pénalisé pour avoir gardé un ballon au sol, il s’est employé à plus de sobriété en 2e mi-temps. Précis au but (3/4) et auteur d’un drop intelligent (62e) juste avant d’être remplacé par Matthieu Jalibert, trompé d’entrée de jeu dans sa couverture, avant de manquer un plaquage crucial en un contre un sur Ringrose.

14. Damian Penaud (6/10)

Il a inscrit à la 18e l’un des essais de l’année, au départ et à la conclusion d’une contre-attaque de 80 mètres. Électrique sur ses prises de balle, il fut moins tranchant dans ses montées défensives qu’il a rarement complétées, même si on ne saurait lui reprocher l’essai inscrit par son vis-à-vis (21e).

13. Gaël Fickou (7/10)

Le guide de la ligne de trois-quarts, capable de remporter ses duels ballon en main comme dans les airs, toujours juste dans l’art de décaler ses partenaires. Il a surtout doublé ses qualités naturelles par une grosse activité, notamment en défense (15 plaquages). Malheureusement insuffisant.

12. Yoram Moefana (4/10)

Chargé de marquer le colosse McCloskey, le Bordelais a répondu comme il le pouvait dans le défi physique (11 plaquages réussis, 2 manqués) mais surtout n’a jamais vraiment réussi à apporter le petit plus qu’on est en droit d’attendre d’un joueur de son talent.

11. Ethan Dumortier (5/10)

Il a fait preuve de conviction dans ses chasses sous les jeux au pied. A également pu exprimer d’intéressantes qualités ballon en main, à l’image courses en bout de ligne qui auraient mérité d’être mieux récompensées. Pénalisé à la 50e pour un excès d’engagement dans un duel aérien. À revoir.

10. Romain Ntamack (4/10)

Correct et scolaire dans sa conduite du jeu, il a toutefois égaré une ou deux munitions précieuses, comme ce offload osé de la 36e qui offrit un énième temps fort aux Irlandais. A aussi semblé manquer de communication dans sa défense avec Ramos sur l’essai de Keenan (9e).

9. Antoine Dupont (7/10)

Défensivement, il a sauvé plusieurs situations, retournant Porter dans l’en-but (8e) avant d’écœurer Hansen (3e) puis Murray (37e) devant sa ligne. Balle en main, il s’est employé pour s’extraire de la forte pression irlandaise (5 défenseurs battus) tout assumant l’essentiel du jeu au pied. Au four et au moulin.

8. Grégory Alldritt (4/10)

Un bon « contest » dans une action dans le désordre qui a permis de glaner une pénalité, offrant trois points à Ramos (15e). Las, il a raté un départ derrière ruck, perdant le ballon et permettant aux Irlandais de mener une contre-attaque meurtrière. C’est d’ailleurs dans la foulée de cette perte de balle que Uini Atonio a écopé d’un carton jaune (26e) et que les Irlandais ont inscrit leur 3e essai. Globalement, il a semblé émoussé physiquement. Il a été remplacé par Macalou (52e).

7. Charles Ollivon (5/10)

Il se devait une revanche après sa prestation indisciplinée de Rome. Il a en partie réussi. D’abord, il a été plutôt bon sur le jeu aérien. Ensuite, son activité défensive a été très importante (22 plaquages pour seulement un raté). Il a notamment bien défendu sur Murray juste avant la pause (40e), l’empêchant de marquer. Seulement, on attendait peut-être un peu plus de lui sur le plan offensif.

6. Anthony Jelonch (5,5/10)

Il a perdu un ballon dès le début du match (3e), heureusement récupéré par Marchand. Il a commis un en-avant sur sa ligne sur une incompréhension avec Dupont. Mais il est aussi l’auteur d’un relais incroyable sur l’essai de Damian Penaud (18e) où il se révèle très juste sur une l’orientation de sa course d’une trentaine de mètres, raffut en prime sur Sexton. Globalement, il a réalisé un match colossal dans le secteur défensif (22 plaquages).

5. Paul Willemse (3/10)

Dans la lignée de sa performance à Rome, il a été une nouvelle fois en difficulté. Il a peiné à gagner de l’avancé sur ses percussions. Même en début de match. Une montée défensive à contre-temps en début de seconde période (43e) ouvrant un intervalle aux Irlandais. Il a clairement semblé souffrir physiquement face à l'intensité de la rencontre. Il a d’ailleurs été le premier joueur français à quitter la pelouse, remplacé par Taofifenua (45e).

4. Thibaud Flament (7/10)

Une première mi-temps consacrée au combat et à la défense. Meilleur plaqueur français avec 28 plaquages. Il a aussi été à l’origine d’un beau « contre-ruck » en début de seconde période (47e) et a enchaîné avec un joli franchissement conjugué à une chistera pour Dupont perçant plein champ (50e).

3. Uini Atonio (4/10)

Il a bien mis quelques bonnes charges sur la première longue séquence de jeu (3e), mais il n’a pas eu le rayonnement habituel. Coupable d’un plaquage haut sur le talonneur irlandais Herring, il a écopé d’un carton jaune (26e). Et lui aussi a rapidement souffert de l’intensité de la rencontre. Il a été remplacé par Falatéa (57e)

2. Julien Marchand (5/10)

A l’exception de quelques charges, il a été plutôt discret en première période assurant sa part du travail défensif. En revanche, dès le début de la seconde période, il a sorti les bras dans les rucks. Il a contesté un premier ballon, glanant une pénalité convertie par Thomas Ramos (45e). Et a passé encore beaucoup de temps à défendre. 23 plaquages pour un talonneur, c’est au dessus des standards. Un match propre, mais sans éclat. Remplacé par Barlot (74e)

1. Cyril Baille (6/10)

Une belle performance du Toulousain. Deux sauvetages désespérés sur la ligne d’essai. D’abord avec Antoine Dupont (8e). Ensuite, juste juste avant la pause empêchant Murray de marquer (38e). En revanche, il tarde à circuler (légèrement retenu par O’Mahony) sur le premier essai pour fermer près du ruck laissant franchir l’arrière Kienan. Ensuite, il encore eu beaucoup d’activité. En défense, il termine à 15 plaquages et six courses ballon en main. Il a été remplacé par Wardi (57e).