Matis Perchaud raconte l'essai du premier bonus offensif de l'Aviron. Il s'avère que c'est aussi son premier essai en carrière.

C’était un essai attendu à Jean-Dauger, celui du premier bonus offensif de la saison. Marqué par le jeune pilier de 20 ans, Matis Perchaud, qui revenait d’une blessure contractée le 26 novembre à Montpellier. Fracture de l’annulaire droit qui avait nécessité la pose de deux broches. « Pour mon retour, marquer, c’est sympa, raconte-t-il. Sur le coup, je ne me suis pas rendu compte que c’était l’essai du bonus. J’étais juste content d’avoir marqué et de revenir sur le terrain. C’était surtout ça. Ça m’avait manqué depuis deux mois. »

Suite à une touche, au cœur de leur domination, les avants bayonnais progressent. Les Brivistes sont en souffrance et finissent par craquer. « Si je me souviens bien, on a un maul et on est dans l’avancée. On arrive à les dominer, à mettre de la vitesse, à avancer sur tous les impacts. Je me retrouve à deux mètres de la ligne. Max Machenaud me fait la passe et j’arrive à conclure. » Rien ni personne ne pouvait se mettre en travers. Le buste droit, avec énergie et détermination, il entre dans l’en-but pour y déposer le ballon. « Ça faisait tellement longtemps que j’avais envie de jouer et comme j’en ai eu l’opportunité, ça m’a transcendé. J’étais à fond. Mais c’est quand même anecdotique. C’est la victoire qui est importante, avec le bonus… » Les copains l’ont spontanément entouré pour chaudement le féliciter. « On a un très bon groupe. On est tous contents les uns pour les autres quand quelqu’un marque. On est vraiment très soudés. »

Si cet essai est symbolique pour Bayonne, il n’en est pas moins sentimental pour Matis Perchaud. C’est le premier de sa carrière professionnelle, commencée voici trois ans en Top 14, le 18 septembre 2020, à Montpellier.