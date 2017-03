TOP 14 - Bilan 19e journée : Castres confirme, Toulon, le Racing 92 et Pau calent

Castres - Clermont : 26-16

En ouverture de cette 19e journée ce samedi, le CO a frappé un nouveau grand coup et a confirmé son succès à Bordeaux. Les Castrais ont dominé Clermont, venu en leader, grâce à une fin de rencontre très aboutie (26-16). Il faudra bien compter sur Castres, provisoirement sur le podium, dans la course aux phases finales.

David Smith (Castres) face à Clermont - 4 mars 2017AFP

Bayonne - Pau : 25-25

Malgré une entame de match ratée, les Bayonnais n'ont pas pour autant lâché face à des Palois qui étaient sur une excellente dynamique. Les Basques se sont accrochés et ont logiquement réussi à décrocher un score de parité. Un résultat qui n'arrange aucune des deux équipes...

Charly Malié (Pau) face à Bayonne - 4 mars 2017AFP

Grenoble - Racing 92 : 19-10

Avant-dernier, le FCG n'a pas encore renoncé à son maintien. Les Isérois ont réussi à l'emporter grâce à un 100% au pied de Wisniewski et un essai de Dupont. Surtout, les Franciliens avaient été réduits à 14 dès la 5e minute après le rouge récolté par Masoe. Après une semaine agitée, le Racing 92 repart bredouille de son déplacement.

Lucas Dupont - FC GrenobleAFP

Brive - Toulon : 15-5

Sur une pelouse détrempée, les Brivistes ont retrouvé le chemin de la victoire devant leur public d'Amédée-Domenech face à des Toulonnais peu inspirés (15-5). Les Corréziens peuvent souffler, la zone rouge s'éloigne encore un peu plus.

Benito Masilevu (Brive) face à Ma'a Nonu (Toulon) - 4 mars 2017Icon Sport

Lyon - Montpellier (dimanche, 12h30)

Toulouse - La Rochelle (dimanche, 17h)

Stade français - Bordeaux-Bègles (dimanche, 17h)

Le classement : Castres s'invite sur le podium

En attendant les matches de dimanche, Castres a signé la bonne opération de cette 19e journée en s'imposant contre Clermont. Les Tarnais grimpent provisoirement sur le podium et confirment leur bonne forme du moment. Ses concurrents directs pour les phases finales, Pau, Toulon et le Racing 92 ont calé. Brive s'est donné de l'air sur la zone rouge alors que Grenoble (13e) peut encore croire au maintien.

Les joueurs

À Castres, les entrées en jeu d'Antoine Dupont et Benjamin Urdapilleta ont tout changé. Si Tom Taylor et Steffon Armitage se sont avérés précieux pour Pau, Martin Bustos Moyano a bien aidé Bayonne en passant 20 points au pied. Nouvelle belle performance de Jonathan Wisniewski (14 pts) pour Grenoble et du troisième ligne, Fabien Sanconnie, pour Brive.