TOP 14 - Bilan 16e journée - Clermont est prévenu : Montpellier et La Rochelle ne lâcheront pas

Montpellier - Bordeaux-Bègles : 31-26

Pour son premier match en 2017, Montpellier s'en est bien sorti. S'il demeurait plus puissant que l'UBB, ses ballons portés ne sont jamais allés à dame. Heureusement, ses trois-quarts se sont montrés inspirés pour prendre le dessus sur une formation girondine qui a su montrer de bonnes choses en fin de partie pour aller décrocher le bonus défensif. Mais c'est la quatrième défaite de rang pour l'UBB...

Joe Tomane (Montpellier) face à Bordeaux-Bègles - 6 janvier 2017AFP

Brive - Grenoble : 23-22

Sans être partisan, Grenoble aurait mérité tellement mieux. Pas aidés cette saison par les coups du sort, les Isérois ont tenté énormément sur le terrain de Brive, marquant pas moins de 3 essais. Pas suffisant toutefois face au CAB qui s'en est sorti un peu par miracle, la botte de Germain ayant une nouvelle fois été capitale (18 points).

Guillaume Namy (Brive) face à Grenoble - 7 janvier 2017Icon Sport

Pau - Lyon : reporté

La sentence est tombée environ une demi-heure avant la rencontre : face à la pelouse gelée à certains endroits, l'arbitre Mathieu Raynal et la Ligue ont décidé de reporter le match à une date ultérieure.

La pelouse gelée du Hameau à PauAFP

La Rochelle - Castres : 22-8

Pour leur 17e match à guichets fermés de rang, les Rochelais de Patrice Collazo ont mis une mi-temps à rentrer dans leur match. Au retour des vestiaires, ils ont finalement remis les choses dans l'ordre, mettant la pression sur les Clermontois avant leur match de dimanche contre Toulon.

Kini Murimurivalu (La Rochelle) contre Castres - 7 janvier 2017AFP

Stade français - Stade toulousain : Dimanche, 16h15

Clermont - Toulon : Dimanche, 21h

Le classement

En attendant le match de Clermont face à Toulon en clôture, La Rochelle s'est emparé de la première place du classement. Montpellier, lui aussi, met la pression sur l'ASM, creusant au passage un écart de 5 points sur Toulon (4e), son poursuivant. Les Toulousains (6e, 38 pts) ont une belle opportunité de réintégrer le Top 5 après le revers de Castres. En fond de tableau, Grenoble ne décolle pas de l'avant-dernière place malgré son point de bonus défensif ramené de Brive.

Uini Atonio (La Rochelle)AFP

Les joueurs

Tout n'a pas été parfait pour lui face à l'UBB mais l'ailier du MHR, Timoci Nagusa a marqué les esprits en franchissant à 5 reprises. Même chose pour Gaëtan Germain. S'il a connu 2 échecs au cours de la rencontre, l'arrière briviste a une nouvelle fois grandement contribué au succès des siens en inscrivant 18 des 23 points.

Pour les Rochelais, les hommes les plus en vue se nomment Victor Vito et Uini Atonio. Le premier a régalé avec deux-trois gestes bien sentis plus un essai de filou. Le second cité a été aux quatre coins du terrain.