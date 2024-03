Attendus et même fantasmés depuis des lustres, les premiers pas internationaux du deuxième ligne toulousain auront enfin lieu dimanche.

Pouvait-il mieux tomber ? En tout cas, l’apport d’Emmanuel Meafou ne sera clairement pas de trop dimanche après-midi… Et si la première partie de Tournoi plus que décevante du XV de France vient forcément les occulter un peu, tant le besoin de résultats positifs se fait pressant, les premiers pas internationaux du deuxième ligne du Stade toulousain restent un sacré événement en soi. Déjà, parce qu’ils sont tellement attendus depuis plus de deux ans, depuis que l’Australien (également éligible pour les Samoa et la Nouvelle-Zélande) a clamé son choix de jouer pour les Bleus, lui qui a a désormais le passeport français.

Un cas qui a viré au fantasme après que World Rugby a modifié ses règles, obligeant un joueur à passer cinq ans sur le territoire (au lieu de trois auparavant) pour porter le maillot d’une autre équipe nationale. Ce qui l’a privé de facto de la dernière Coupe du monde, malgré les dérogations officiellement demandées par les dirigeants tricolores. Et avec un brin de recul, Fabien Galthié peut nourrir de légitimes regrets sur le sujet, la présence de Meafou ayant été si précieuse après le forfait de Paul Willemse…

26 essais en 91 matchs avec Toulouse !

En fait, William Servat – avec qui le joueur entretient une relation particulière – l’a identifié de longue date comme le futur des Bleus au poste de numéro 5. Sa puissance unique et son habileté technique, qui font des ravages en Top 14 et en Champions Cup ces récentes saisons, sont perçues comme le chaînon parfait dans le système de jeu prôné par le technicien. "C’est quelqu’un que j’écoute énormément, car ses conseils sont toujours utiles pour la suite, confiait Meafou dans ces colonnes concernant le rapport de confiance qui le lie à Servat. C’est une personne importante dans mon parcours. Il ne me lâche pas. […] Je ressens qu’il veut m’amener très loin." Et la route va enfin se dégager pour lui et s’ouvrir en terres galloises. C’est là qu’il devra se montrer à la hauteur de tous espoirs placés en son immense potentiel. Malgré une ultime inconnue à lever, celle de sa capacité à encaisser l’intensité internationale (il pèse environ 145 kg pour 2,03 m).

Son partenaire en club Thibaud Flament, de retour aussi avec le groupe, n’en doute pas : "Manny (surnom de Meafou, NDLR) a largement le niveau pour prétendre à ce genre de compétitions. Je suis certain qu’il va très bien s’adapter au rythme et aux échéances qui l’attendent. Et je suis bien placé pour savoir que c’est une très bonne nouvelle pour l’ensemble de l’équipe." Arme de destruction massive, lequel avance sur chaque impact et s’impose comme un redoutable finisseur dès lors qu’il touche le ballon à l’approche de l’en-but (26 essais inscrits en 91 apparitions avec Toulouse, un ratio incroyable pour un deuxième ligne !), il est de la trempe de ceux qui rassurent autant leurs partenaires qu’ils effraient leurs adversaires. à Cardiff, la "révolution Meafou" sera en marche…