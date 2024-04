Le pilier italien contribue, avec d’autres, à l’élévation du niveau global de l’équipe. Pour vaincre Lyon, les Catalans auront besoin de ce profil expérimenté afin de poursuivre leur ascension.

Il n’avait pas hésité, il y a plus d’une décennie, à s’engager en Fédérale 1 du côté de Mâcon, avec pour effet d’ingurgiter tous les rudiments du poste si complexe de pilier. Depuis, l’international italien a franchi les paliers, crescendo comme on dirait du côté des Azzurri, au point de devenir l’un des incontournables à l’Usap. Une nouvelle destination en posant ses valises à l’intersaison en Catalogne dans son parcours qu’il ne regrette pas : "Je suis très bien ici, un club magnifique. Quand tu joues au rugby ici, dans ton stade, l’ambiance est folle, j’insiste sur le terme. J’ai la possibilité de m’exprimer pleinement, et malgré une blessure à un mollet durant les 6 Nations qui ne m’a pas permis d’enchaîner, j’ai de très bonnes sensations avec Perpignan." Débarqué de Brive après trois exercices en Corrèze, le staff a misé sur le robuste joueur pour amener une certaine plus-value, il s’explique : "Les attentes sont très hautes, comme pour tout le monde. On fait en sorte de te rendre meilleur, avec un rapport franc dans ce que l’on doit proposer comme performance. Tout cela induit que nous répondons présent sur le terrain, pour le bien de l’équipe avant tout." Apparu à douze reprises, dont sept comme titulaire, le natif de Rome prend ses marques pianissimo depuis la fin de la Coupe du monde.

La puissance latine

Alors que le championnat touche bientôt à son crépuscule, les Perpignanais devront encore et toujours se sublimer à Aimé-Giral pour appréhender au mieux la venue des Lyonnais. Alors que le maintien se précise et que personne au club n’envisage d’autres issues plus lucratives, Pietro Ceccarelli demeure concentré sur ce duel, rien d’autre : "Il reste 6 rencontres, cela sera une finale à chaque fois. On s’est dit des choses et notre mantra sera le même qu’au début, prendre les adversaires les uns après les autres." Après un stage d’oxygénation au Domaine de Falgos durant trois jours, les hommes de Franck Azéma piaffent d’impatience de replonger dans ce quotidien du Top 14. Un état d’esprit soulevé par l’ancien Briviste : "On s’est tous remis à la même page lors de cette préparation. De reprendre les automatismes ensemble, on a vraiment bien travaillé sur ces secteurs. Lyon présente de belles qualités, à tous les niveaux. Notre degré d’investissement et d’agressivité sera primordial pour mener à bien ce défi. On va essayer d’installer notre jeu, comme on l’a toujours fait à la maison." La réception du Lou s’inscrivant dans une tentative d’accroissement de Perpignan sur l’aspect sportif, histoire de faire plaisir une nouvelle fois les tifosis des Sang et Or.