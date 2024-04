Vidéo. Toulon années 2010 vs Toulouse années 2020, qui gagne ? Kick-Off Rugby #5

Qui dit vendredi, dit Kick-Off Rugby ! Ce week-end, un grand classique du rugby français : Toulon – Toulouse. On a imaginé un match entre le RCT des années 2010 et la génération toulousaine actuelle… Selon vous, qui l’emporte ?

Retour du Top 14 ce week-end ! On se penche ensemble sur l’alléchant Toulon – Toulouse qui présentent deux des générations les plus dominatrices de l’histoire du Top 14. On a essayé de déterminer qui gagnerait le match des étoiles entre le Toulon de Wilkinson, Habana ou encore Williams contre le Toulouse de Dupont, Ramos et Ntamack.

Nous parlons aussi largement de rugby féminin et du style de jeu des Bleues qui défient le pays de Galles ce dimanche pour la 4ème journée du Tournoi des 6 Nations.

Amusez-vous, les autres épisodes sont à retrouver juste ici !