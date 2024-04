Dans l’occupation, les rucks et face à la rush defense adverse, les Rochelais se sont retrouvés sous une constante pression, ce samedi, à Dublin. Incapables de prendre le jeu à leur compte, les anciens champions d’Europe n’ont pas pu faire parler leur puissance. Le dénouement en est des plus logiques.

Cette fois, la vague bleue n’a pas déferlé d’entrée, comme lors de la finale 2023 ou même de la rencontre de la phase de poule. Les Rochelais se l’étaient promis, dans la mesure du possible : “Il serait bien d’éviter de se remettre dans la même situation en attaquant la partie fort”, avait annoncé Grégory Alldritt, la veille du match.

Si les Maritimes ont opposé une farouche résistance aux Dublinois sur le premier quart d’heure, craquant la première fois à la 17e minute, ils ne sont par la suite jamais véritablement parvenus à s’extraire de la pression adverse, si ce n’est lors de leur sursaut de la fin de la première période, conclue avec dix points de retard. La faute à quoi ? Tout d’abord à ces sorties de camp manquées ou sans jeu de pression efficace derrière qui ont offert à James Lowe et ses partenaires de très bonnes munitions. La troisième pénalité de Ross Byrne et l’essai de Jamison Gibson-Park sont ainsi respectivement venus d’un dégagement contré de Tawera Kerr-Barlow et d’un dégagement trop neutre de James Nowell. Cette difficulté à renverser la pression a maintenu les Rochelais en défense. En parallèle, la qualité des soutiens irlandais n’a pas permis à leurs gratteurs d’agir efficacement.

Le plan de Nienaber a fonctionné

De ce fait, les hommes de Ronan O’Gara ont eu peu de ballons à exploiter, offensivement parlant. Et d’ailleurs, même balle en main, ils se sont fréquemment retrouvés sous pression, aussi bien sur leurs tentatives de maul, au lancement fréquemment chahuté, que sur leurs mouvements d’attaque au coeur du terrain, là où ils avaient causé tant de ravages au printemps dernier. La séquence de la 50e minute en est une parfaite illustration avec une montée en pointe qui a mis Teddy Thomas sur le reculoir puis un grattage irlandais au centre du terrain dans la foulée. Le jeu au pied aurait pu être une alternative intéressante mais, très peu utilisé, il n’a pas permis d’exploiter les espaces libres. Le mérite de tout ça revient grandement à la défense aggressive des Leinstermen inculquée par Jacques Nienaber.

Ses hommes ont exécuté le plan voulu et contrer celui de Ronan O’Gara, qui avait espéré un tout autre scénario la veille : “Ce qui est important pour nous, c’est de jouer au rugby demain, plus que sur les autres finales où ça avait été sur 50 ou 60 minutes. C’est nous les champions, c’est à nous de prendre l’initiative.” Le champion ne l’a pas eue et il en a perdu sa couronne.