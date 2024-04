Pas moins de cinq Grenobloises devraient apparaître sur la feuille de match de ce France - Italie. Le signe qu’après une période de disette, le club isérois est revenu au premier plan.

On n’est pas encore au niveau de Toulouse ou de La Rochelle avec le XV de France masculin, mais force est de constater que le FC Grenoble et son équipe féminine des Amazones sont devenus un des principaux clubs fournisseurs d’internationales au XV de France féminin. Dimanche, elles devraient être pas moins de cinq sur la feuille de match de ce France-Italie : la deuxième ligne et capitaine Manae Feleu et la flanker Émeline Gros débuteront la rencontre tandis que la pilier gauche Ambre Mwayembe, la troisième ligne Teani Feleu, et la demie de mêlée Alexandra Chambon prendront place sur le banc. À ces cinq heureuses élues, on pourrait aussi ajouter la jeune et prometteuse troisième ligne aile Léa Champon qui figure toujours dans le groupe retenu pour les deux dernières journées.

Une présence massive dans le groupe France que l’on peut corréler avec les bons résultats de l’équipe d’Élite 1, actuelle troisième de la poule deux derrière le Stade toulousain et Blagnac. Bref, les Amazones rayonnent, et ce jusqu’à Toulouse : "Grenoble possède un très beau projet sportif, nous confiait la troisième ligne Charlotte Escudero. De ce que je sais le club possédait de très belles infrastructures, un beau projet de jeu et de vie… Il est de plus en plus attractif, et mise aussi beaucoup sur sa formation : cette semaine, nous avons fait une opposition avec les moins de 20 ans, et j’étais surprise de voir qu’il y a autant de Grenobloises en U20 que dans le groupe France. Cela montre que la relève est déjà là, et que les efforts consentis par le club paient. Sur les résultats aussi, car les Amazones ont bien failli éliminer le Stade toulousain en quarts de finale de championnat de France. On voit aussi dans le groupe France qu’elles forment un bon noyau de joueuses, très solidaires et soudées entre elles."

Teani Feleu, la "petite" dernière

Ce dimanche, une nouvelle Amazone devrait honorer sa première sélection. Teani Feleu, qui n’est autre que la petite sœur de Manae, capitaine du XV de France féminin, prendra place sur le banc. Convoquée depuis quelque temps par le staff, ce dernier a décidé de donner sa chance à cette petite bombe venue du Pacifique : "Teani, c’est l’inverse de Manae, sourit Escudero. Elles n’ont pas le même profil. Elle est plus petite, plus compacte, mais hyper puissante. C’est une redoutable porteuse de balle. Elle franchit souvent la ligne, elle est très efficace sur la ligne d’avantage. Elle joue centre en club, et je pense que le fait de passer en troisième ligne centre lui a fait du bien car elle exploite mieux ses qualités balle en main. Sa formation de trois-quarts lui a également donné des qualités techniques. Elle est vraiment "gazée" et je peux vous assurer qu’elle fait vraiment mal à l’impact… Ce n’est pas rigolo de jouer contre elle !" On a hâte de la voir à l’œuvre…