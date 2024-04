Quasiment dix ans après leur dernier match à Jean-Bouin, les Bleues vont retrouver la mythique enceinte parisienne pour un choc face à des Italiennes en pleine confiance, après une première victoire historique en Irlande. Des retrouvailles avec un lieu où elles avaient terminé troisièmes de la Coupe du monde.

On imagine que des tas de souvenirs vont resurgir pour certains membres du groupe France ce dimanche. Oh pas pour beaucoup bien sûr, car les temps ont bien changé depuis que le XV de France féminin a disputé son dernier match à Jean-Bouin. C’était il y a presque dix ans, à l’occasion de la Coupe du monde 2014. Les Bleues y avaient vécu une terrible désillusion en perdant d’un souffle (16-18) contre le Canada, en demi-finale. Cette diablesse de Magali Harvey (un essai, une transformation et deux pénalités) avait crucifié les Bleues, et enterré leurs rêves de victoires de "leur" Mondial. Gaëlle Mignot, l’actuelle co-sélectionneuse du XV de France féminin, était capitaine de l’équipe.

Elle menait les Safi N’Diaye, Coumba Diallo, Jennifer Troncy, Sandrine Agricole, Christelle Chobet, ou encore Marjorie Mayans et Shannon Izar qui formaient une paire de centres "made in Sevens". Quatre jours plus tard, les Bleues avaient néanmoins réussi à se remobiliser contre l’Irlande (25-18) pour sécuriser une troisième place. Depuis, le XV de France féminin n’a plus jamais refoulé la pelouse de Jean-Bouin. Dix ans plus tard, il va donc retrouver cette enceinte qui, elle aussi, a bien changé.

Vernier : "L’Italie sait nous embêter quand il le faut"

Après deux victoires en autant de journées, les Tricolores sont toujours en course pour la victoire finale. Elles ont également pu profiter d’une semaine chez elles, où elles ont pu recharger les batteries avant d’aborder la dernière ligne droite de la compétition avec cette réception de l’Italie, un déplacement au pays de Galles, et la réception de l’Angleterre à Chaban-Delmas. Une semaine qui leur a également permis de faire un premier bilan du contenu produit sur le terrain : "On veut toujours proposer du jeu comme sur les deux premiers matchs, mais maintenant on doit progresser sur la stratégie, d’autant que les matchs à venir seront de plus en plus disputés, expliquait la centre blagnacaise Gabrielle Vernier. L’efficacité dans la zone de marque nous a fait défaut sur les deux premiers matchs, donc c’est une grosse partie de notre semaine de travail."

De toute évidence, le Bleues n’ont aucune envie de prendre ce rendez-vous important à Jean-Bouin à la légère, et elles ont raison de le faire. Il y a deux semaines, les Italiennes ont remporté leur toute première victoire à l’extérieur de leur histoire, en Irlande (27-21), une performance qui leur a redonné de la confiance après leur déroute contre l’Angleterre (0-48). Ce succès, acquis pendant un week-end de Pâques, a fait grand bruit côté transalpin : "Nous avons effectivement eu une visibilité que nous n’avons pas habituellement, même lorsque nous gagnons, expliquait Emma Stevanin, centre de l’Italie. Beaucoup plus de personnes étaient à la maison et ont pu regarder le match. Même en revenant à l’université les jours suivants, j’ai réalisé combien de personnes avaient vu le match, même ceux qui d’habitude ne suivaient pas le rugby." "L’Italie est une équipe en constante progression, elle sait nous embêter quand il le faut, prolongeait la centre tricolore Gabrielle Vernier. On l’a vu l’année dernière à Parme dans le Tournoi où nous avions connu un match compliqué (victoire 22-12)." En dépit de la large défaite concédée contre l’Angleterre lors de la première journée dans ce même stade Sergio-Lanfranchi, les Italiennes ont tenu bon pendant quarante minutes, puisqu’il n’y avait que 10-0 à la pause et n’ont concédé que dix pénalités au total.

Émeline Gros, option vitesse

Pour affronter les Italiennes, le staff du XV de France devrait, selon nos informations, procéder à quelques changements. À l’aile, la Blagnacaise Mélissande Llorens devrait faire son retour. Et en troisième ligne, la Grenobloise Emeline Gros devrait démarrer à la place de Gaëlle Hermet. L’Iséroise devrait ainsi apporter de la vitesse et du dynamisme à un pack qui devra contenir et déborder les Transalpines. Histoire que les retrouvailles avec le public parisien soient une véritable fête, et que les Bleues poursuivent leur quête de grand chelem…