Ce mardi, à la suite de son comité directeur, la LNR a lancé et dévoilé l’appel d’offres des droits TV du Top 14 et Pro D2 pour la période 2027-2031.

La Ligue propose quatre lots aux potentiels diffuseurs et a fixé un prix de réserve de 130 millions d’euros. Actuellement, le groupe Canal + verse à l’institution 113,6 millions d’euros pour l’exclusivité des droits des deux championnats. Et ce jusqu’à la saison 2026-2027. Un comité de pilotage (composé de Thomas Savare, René Bouscatel, Paul Goze, Didier Lacroix, Yann Roubert, Bernard Pontneau, François Coville et Régis Dumange), mis en place en septembre 2023, a été chargé de préparer l’appel d’offres avec un double objectif : faire monter les droits et donc compter sur une concurrence des potentiels acquéreurs, tout en ne froissant pas le diffuseur historique Canal +, qui propose une exposition des deux compétitions qui satisfait (à un ou deux détails près), les 30 présidents de clubs professionnels. "On doit beaucoup à Canal, et on ne doit pas l’oublier. C’est même le premier élément de réflexion qui doit entrer en compte", nous glissait ce jeudi matin un des membres du comité directeur de la LNR.

Pour cela, le lot 1 qui comprend la meilleure affiche de chaque journée plus trois matchs et l’ensemble des phases finales de Top 14 semble avoir été dessiné par la chaîne cryptée si jamais un autre diffuseur lorgnait ces droits. Selon nos informations, il faudra tout de même sortir près de 70 millions (prix de réserve du pack 1) pour l’obtenir.

La Pro D2 le samedi après-midi ou le soir ?

À l’inverse le Lot 3 qui comprend des matchs de Top 14, de Pro D2 pourrait intéresser un nouvel entrant. En coulisses, quelques présidents comptent sur la plateforme DAZN (présent déjà avec la Série A italienne ou des combats de boxe). À noter que le comité de pilotage dans ses propositions a ouvert de nouvelles cases horaires possibles. Ainsi le Top 14 pourrait voir un de ses matchs diffusés le vendredi en prime time, et la Pro D2 intégrer la case du samedi après-midi ou le soir. De même, celle du dimanche soir pourtant si décriée par certains présidents, a été conservée. Un coefficient de majoration ou minoration de la proposition financière a été acté et déposé sous huissier. Ainsi en fonction de l’exposition et l’engagement publicitaire proposés par les chaînes de TV, un coefficient variant de 0,8 à 1,2 sera appliqué à leur offre financière. Et si jamais un ou deux diffuseurs s’engagent en offrant le prix de réserve, il(s) aura(ont) la possibilité d’obtenir les droits pour une cinquième année supplémentaire.

L’ouverture des enveloppes est attendue pour le 22 mai prochain. Canal + fait office de grand favori mais ces derniers temps les droits TV sportifs ont parfois abouti à d’immenses surprises.