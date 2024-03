Alors que le contrat avec Canal + court jusqu’en 2027, la Ligue nationale de rugby s’apprête à lancer un appel d’offres pour renouveler ses droits télévisuels. Selon nos informations, l’objectif est de réaliser une plus-value supérieure à 15%, pour le Top 14 et la ProD2.

Si on vous dit droits télé, vous nous répondez quoi ? Football, évidemment. Et plus particulièrement la Ligue 1 française, qui ambitionne toujours le jackpot : un milliard d’euros par saison, rien de moins et si possible plus. Un vœu pieu pour le moment mais le défi d’une carrière pour le président de la Ligue professionnelle, Vincent Labrune. Tout le foot français n’attend plus que le verdict, qui ne devrait plus tarder.

Mais d’ici là, droits télé rimera aussi avec rugby. Et plus encore avec Top 14 et Pro D2. En effet, alors que l’actuel contrat liant la Ligue Nationale de Rugby à Canal+ court jusqu’au terme de la saison 2027, l’instance s’apprête, selon nos informations, à relancer un nouvel appel d’offres afin de renouveler ses droits d’ici à la fin de saison.

Objectif : +15%

La durée et le calendrier n’ont pas encore été précisés mais les objectifs sont clairs : profiter du contexte favorable au lendemain de la Coupe du monde, alors que les dynamiques sont bonnes autour du rugby pro français avec de nombreux acteurs sur le marché pour assurer la pérennité des championnats.

L’objectif de la LNR serait de franchir un nouveau cap et d’enregistrer une hausse d’environ 15% par rapport au contrat actuel. Tous droits confondus, depuis 2021, Canal + verse chaque saison 121,6 millions d’euros à la LNR qui se découpent entre Top 14 (113,6 M€) et Pro D2 (8 M€). Le futur contrat doit permettre de dépasser les 140 millions d’euros.

beIN Sports est actuellement détenteur des droits de la Champions Cup et de la Challenge Cup. Icon Sport - Romain Biard

Canal menacé ?

Pour y parvenir, La Ligue compte sur une concurrence forte entre les acteurs. Avec Canal+, le diffuseur historique du rugby pro ; avec be INSports, qui retransmet la Champions Cup ; avec Amazon, diffuseur de la L1 de football qui pourrait trouver une valeur refuge dans le rugby s’il venait à quitter le foot ; avec DAZN, acteur anglais du streaming sportif qui cherche à se développer en France.

Si la Ligue devrait encore lotir ses droits afin d’optimiser la manne financière, elle pourrait cette fois coupler les appels d'offres du Top 14 et du Pro D2, quand elle les avait auparavant dissociés. Avec toujours Canal +, partenaire historique, comme diffuseur unique au bout des négociations ? Impossible de le dire, évidemment. Si l’on en croit les rumeurs, la chaîne cryptée serait bien placée pour renouer avec la L1 (football)… Qu’en sera-t-il du rugby si tel était le cas ?

L’enjeu de la visibilité

L’enjeu financier est majeur pour la Ligue et les clubs qui ont besoin de droits télévisuels forts pour sécuriser leurs modèles. Ils doivent aussi faire face à un calendrier ultra dense nécessitant des effectifs renforcés. Mais l’argent ne fait pas toujours le bonheur, on l’a bien vu avec la Ligue 1 qui s’est fourvoyée en signant avec Médiapro et qui a perdu une partie de sa visibilité en prolongeant chez Amazone. Le rugby, lui, ne peut se permettre de perdre en audience et en visibilité sous peine d’être clairement menacé sur le terrain de son développement comme nous le confiait récemment un président de club de Top 14, bien conscient des enjeux.

Ce coup de poker tenté par la LNR pourrait faire le bonheur de René Bouscatel, son président : actuellement en fin de mandat, il ne s’est pas déclaré candidat aux prochaines élections (vraisemblablement fin 2024 ou début 2025) mais certains lui prêtent le désir de poursuivre l’aventure. Avec des droits télé renégociés à la hausse, il serait alors difficile à battre...