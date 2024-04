Frustré de la prestation de son équipe contre Rouen, Arnaud Duputs, troisième ligne d'Agen, appelle à la mobilisation totale pour le derby à Colomiers vendredi prochain. Un match qui vaut de l’or.

Que retenez-vous de ce succès acquis au forceps face à la lanterne rouge ?

On retient les quatre points. C’est tout. C’est un match de rugby. Quand tu te fais bouffer dans l’intensité, dans les collisions et dans les ballons portés, tu te rends la tâche compliquée. On retiendra aussi notre indiscipline. On a fait que subir donc forcément, l’arbitre récompense l’équipe qui avance sur le terrain, c’est entièrement normal.



On vous sent frustré.

Ils nous ont mangés dans le combat, dans l’agressivité. Nous étions avertis mais l’on se rend compte que plus la saison avance vers la fin, plus il va falloir élever son niveau car toutes les équipes ont quelque chose à jouer.



S’agit-il d’une piqûre de rappel après le dernier gros bloc que vous avez effectué ?

Totalement. Nous ne devons pas nous attacher à ce que nous avons fait dans le passé. Nous pensions que nous allions être prêts dans le combat. Nous nous le sommes rappelé avant le match. Finalement, nous avons pris une bonne leçon de combativité. Cela ne doit plus se reproduire.



Vous vous attendiez à être malmenés à ce point par les Rouennais ?

Le groupe s’attendait à une équipe de Rouen très agressive. Ils ont vraiment relevé la tête. Ils luttent pour le maintien. Nous, nous luttions il y a 2 ans. Nous connaissons l’état d’esprit dans lequel une équipe peut-être à ce moment-là. Mais j’avoue que l’on pensait beaucoup mieux répondre dans le combat. Mais je tiens à féliciter les Rouennais pour leur belle performance.



Est-ce que le groupe s’est dit à un moment donné qu’il perdait le fil du match ?

Non, mais l’équipe est rentrée au vestiaire frustrée à la pause. En fait, on n’a pas su remettre en place ce qui a fait notre force lors du dernier bloc. C’est-à-dire mettre beaucoup de vitesse en tenant le ballon. Mais en tout cas, je ne pense pas que l’équipe ait perdu le fil.



Pour aller chercher le top 6, il va désormais falloir gagner à l’extérieur…

Exactement. Les matchs à Colomiers et à Dax vont être des rencontres à huit points. Ce sont des concurrents directs, bien en place à la maison. Maintenant, si nous voulons être à la hauteur de nos objectifs, nous devons réaliser de grosses performances à l’extérieur.



Mais avez-vous vraiment l’espoir de terminer dans ce top 6 après une telle prestation ?

C’est ce qui motive le groupe. On veut vraiment aller chercher cette 6e place. Même quand nous étions dans le dur, nous n’avons jamais vraiment été décrochés. Donc on y a toujours crû finalement. On l’a dans la tête et cela va nous tenir. Malgré notre mauvais match, on prend quatre points et on est toujours dans la course. J’espère que semaine après semaine, on y sera toujours.



C’est en quelque sorte une finale que vous allez jouer à Colomiers vendredi prochain.

C’est un peu tôt pour parler d’une finale. Je préfère parler d’un match à huit points.



En tout cas, vous pouvez revenir sérieusement, notamment au classement britannique, sur cette sixième place…

Ce match est hyper important, ça c’est clair. Après, qu’il y ait victoire ou défaite, il restera encore cinq matchs à jouer. On aura encore une chance de faire évoluer la situation. C’est un sprint final.