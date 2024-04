Alors que Toulouse affronte le Racing 92 ce week-end en Investec Champions Cup, plusieurs absences sont à déplorer de chaque côté. Nous en parlons dans notre émission viàMidol - Des Mauls et Débats, en compagnie de notre consultant Xavier Garbajosa.

Toulouse - Racing 92, c'est l'affiche franco-française de ces huitièmes de finale d'Investec Champions Cup. À Ernest-Wallon, Toulousains et Franciliens croiseront le fer malgré plusieurs incertitudes de chaque côté. Alors que les Ciel et Blanc devront faire sans Nolann Le Garrec et Antoine Gibert, Toulouse est loin d'être sûr de retrouver Thomas Ramos pour cette rencontre. Alors que Romain Ntamack est de retour sur les terrains depuis une semaine seulement, la question se pose : l'ouvreur doit-il être titulaire dès ce week-end ?

Notre consultant Xavier Garbajosa apportera son expertise à ce sujet. Dans la deuxième partie, nous parlerons de Montpellier avec cette interrogation : le MHR doit-il lâcher la Challenge Cup pour se concentrer sur son maintien en Top 14 ? En fin d'émission, l'heure sera aux pronos pour les matchs du week-end.