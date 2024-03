Mes premiers pas avec le staff

"Entre mon dernier match avec le Stade français et le début du Tournoi des 6 Nations, j’ai eu du temps pour me préparer, adapter ma méthode, la planifier et observer ce qui se faisait. J’ai aussi pris le temps de faire connaissance avec mes nouveaux collègues. Nos deux séminaires à Marcoussis ont été très bénéfiques. Un gros travail pour définir notre chemin, savoir comment on allait se comporter, vivre ensemble, a été fait. Nous avons défini le cadre. J’ai alors compris le fonctionnement et les relations au sein du staff. J’ai senti une forte volonté de continuer à écrire quelque chose de fort avec les joueurs. C’est "challengeant" en raison des objectifs élevés. Mais sur le papier, c’est un monde idéal. Comme disait Mike Tyson : "on a tous un plan jusqu’au moment où l’on prend le premier coup de poing dans la gueule". Rien ne remplace le vécu. D’ailleurs, durant ces temps d’échanges, Fabien (Galthié) a évoqué une éventuelle tempête durant le Tournoi. À cet instant, il sait que c’est une éventualité et que l’on doit s’y préparer. Au même titre que l’on prépare les scénarios de match, nous avons aussi anticipé nos scénarios de compétition. En clair, on a mis en place notre fonctionnement, nos règles en cas de tempête. Mais quand la tempête est là…"

Le quart de finale sur le tapis

"Personnellement, j’étais impatient de reprendre contact avec les joueurs. J’étais en manque de cette relation humaine dont on se nourrit chaque jour lorsqu’on évolue en club. Il me tardait d’avoir un contact avec eux, de comprendre leurs attentes, de m’aligner avec eux. Nous ne l’avons pas fait tant que nous n’avions pas fini notre travail en interne avec le staff. Il fallait que nos messages soient carrés, qu’ils soient validés par tous. Une grande partie du temps a été consacrée à la digestion de nos expériences passées. Nous en avions tous besoin, le staff déjà présent lors du Mondial peut-être un peu plus. Pour eux, il était intéressant d’avoir le retour des nouveaux. Ce travail a été très bénéfique pour le staff. Il nous a permis d’avancer vite. Les joueurs, eux, étaient focus sur la compétition avec les clubs. Ils n’ont pas eu le temps de faire le travail que nous avons mené. Et quand nous nous sommes retrouvés, ce décalage s’est vraiment ressenti."

Premier rassemblement avec les joueurs

"J’ai été très bien accueilli. Évidemment, j’ai dû trouver ma place au milieu d’un groupe fort, qui fonctionne bien et qui a ses habitudes. J’ai donc d’abord beaucoup observé, mais j’ai senti très vitequ’il me faudrait du temps, mais que tout se ferait naturellement. La Coupe du monde, j’avais trop de pudeur pour en parler avec les joueurs. Je n’avais pas la légitimité de l’évoquer. J’ai donc préféré rester à ma place. Commencer un second mandat, c’est comme compléter un puzzle. J’étais une des nouvelles pièces à intégrer. Et personnellement, j’ai besoin d’avoir beaucoup de pièces autour de moi, de les sentir, de les comprendre pour être au cœur du groupe, au cœur des choses. Mais les relations humaines, pour qu’elles soient authentiques, doivent se faire naturellement, progressivement. Avec du temps."

Des changements dans l’urgence

"Nous avions une problématique d’urgence, notamment concernant la touche. J’avais beaucoup de choses à mettre en place. Mais je voulais aussi prendre mon temps dans la construction de la relation humaine, les deux sujets étant étroitement liés. Pendant les séances "d’entraînement à entraîner" que nous avions faites au cours des "séminaires staff", j’ai touché du doigt le fait que le temps était vraiment limité et qu’il faudrait aller à l’essentiel. En amont du premier rassemblement, j’avais fait pas mal de visios avec les leaders identifiés comme François Cros ou d’autres. Je suis aussi allé voir Charles Ollivon et Esteban Abadie à Toulon, j’ai également échangé avec Thibaud Flament durant la période où il était blessé en accord avec le staff du Stade toulousain. Je leur ai, à tous, présenté le système que je voulais introduire et mesurer leur appétence pour ce secteur-là. Avec un peu de recul, c’était ambitieux, mais aussi à haut risque, de changer en profondeur. Toutefois, c’était la base d’un nouveau départ."