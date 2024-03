Contre Pau ce samedi soir, Antoine Dupont va débuter pour la troisième fois une rencontre avec le numéro dix dans le dos cette saison. Exceptionnel en seconde période la semaine dernière face à l’UBB, le Toulousain régale à l’ouverture. Et les chiffres l’attestent.

Ne dites surtout pas qu’il "dépanne" à l’ouverture. Quel que soit son poste, Antoine Dupont ne dépanne jamais. Il fait bien plus que ça. Cette saison, en l’absence de Romain Ntamack (qui retrouve la compétition ce samedi), "Toto" a dû évoluer quelques fois au poste d’ouvreur. Contre la Section paloise, ce sera la troisième fois lors de cet exercice 23/24 qu’il dispute une rencontre avec le maillot floqué du numéro dix sur les épaules. Bien évidemment, il faut ajouter à ce chiffre les fois où l’ancien Castrais a changé de poste au cours de la partie ou lorsqu’il a été obligé de rentrer dès la deuxième minute de jeu, comme dimanche dernier face à l’UBB.

27 courses face à l’UBB !

Cette sortie sur la pelouse du Matmut Atlantique a d’ailleurs marqué les esprits. Certes, celui qui a été élu meilleur joueur du monde en 2021 a mis une mi-temps pour complètement se lancer, mais il fut par la suite impossible à arrêter. Un véritable récital qui a permis à ceux qui auraient tort de s’y habituer que le talent d’Antoine Dupont est rare. "J’aime bien qu’on m’explique que c’est le meilleur 9 mais il n’est pas mal en 10 non plus" a déclaré Ugo Mola après le match. Des propos qu’on ne contredira pas, au contraire. Contre les Bordelo-Béglais, le minot de Castelnau-Magnoac a rendu une ligne de statistiques qui coupe le souffle. 27 courses, 8 défenseurs battus et 2 franchissements. Qui dit mieux ?

Un Dupont au poste d’ouvreur, c’est la certitude le voir faire des différences, logique me direz-vous puisqu’il est censé avoir un peu plus d’espaces pour démontrer toutes ses qualités. Lors de ses trois matchs complets à l’ouverture, il a laissé en moyenne cinq défenseurs sur le carreau. Cela se constate également au niveau des franchissements : trois contre Bayonne, deux contre l’UBB. Avant cela, il n’avait cassé le rideau défensif adverse "seulement" trois fois en sept sorties, toutes, ou presque, commencées à la mêlée. N’oublions pas non plus les fois où il s’est régalé en fin de rencontre après avoir décalé par Ugo Mola quelques minutes auparavant comme face à Lyon le 6 janvier dernier, vidéo à l’appui.

Antoine Dupont portait le numéro 10 face à Bayonne

2 de ses 3 essais en Top 14 marqués en tant qu’ouvreur

Il nous avait habitués à mieux ces dernières saisons. Après avoir disputé neuf matchs de championnat cette saison (titulaire ou remplaçant), l’ancien joueur de Castres a inscrit trois essais contre le Lou, le Racing 92 et contre Bayonne.

Hasard ou pas, deux de ses trois réalisations, il les a marquées en tant qu’ouvreur. Face à l’Aviron, il a joué l’intégralité de la partie à l’ouverture alors que face à Lyon, le Stadiste avait débuté à la mêlée avant de bouger dans le second acte. Contre Pau, "Toto" a l’occasion de faire bouger encore un peu plus ces chiffres.

Graou-Dupont, un duo qui fonctionne

Qui n’a jamais rêvé de former la charnière d’un club de Top 14 avec un de ses meilleurs amis ? L’amitié entre Paul Graou et Antoine Dupont est connue de tous. Les deux joueurs, passés par Auch dans leur jeunesse, se côtoient depuis de nombreuses années, et cela se remarque sur le pré. Les automatismes n’ont, de ce fait, pas mis longtemps à voir le jour puisque les deux hommes avaient déjà été alignés ensemble la saison dernière.

À l’ouverture, le capitaine haut-garonnais a toujours été associé à l’ancien joueur de Montauban ou Agen. Ce sera une nouvelle fois le cas contre Pau lors de cette vingtième journée. Une charnière qui fonctionne bien, c’est l’assurance d’avoir un jeu bien huilé. Avec le retour de Romain Ntamack, ce duo Graou-Dupont pourrait un peu moins voir le jour, mais dieu sait s’il a régalé les amateurs de ballon ovale depuis le début de la saison.