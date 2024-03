Animées d’une irrépressible envie de jouer, les Bleues ont fait feu de tout bois au mans. Mais elles doivent gagner en précision...



C’est dit. Les Bleues ont décidé de jouer. D’oser. De jouer debout. En toute circonstance. Selon leurs mots, « ne plus avoir peur de se faire la passe supplémentaire » comme l’expliquait la talonneuse Elisa Riffonneau. Et franchement, c’est tant mieux. Les joueuses et le staff semblent être parfaitement aligné sur cette façon de penser et l’on sait que c’est un facteur important de la performance. Le premier match contre l’Irlande l’a d’ailleurs très bien illustré. Compte tenu du peu de temps dont les Tricolores ont disposé pour préparer ce match et surtout leur mauvais bilan enregistré lors du dernier WXV1 (une victoire, deux défaites, cinquième place sur six équipes engagées), on aurait pu légitimement penser que les Bleues auraient justement trembler au moment de se faire des passes. Mais le bilan offensif brut du match contre les Irlandaises montre bien le contraire : 5 essais marqués, 216 passes effectuées, 17 défenseuses battues, 22 passes après contact, 6 franchissements, plus de 930 mètres parcourus balle en main… Les Bleues ont réellement fait feu de tout bois et ont voulu jouer debout.

34 fautes de main et 17 pertes de balle

Mais ce bilan ne dit pas tout. Et les protégées du duo Mignot-Ortiz ont aussi eu du déchet. Beaucoup de déchet même. On a en effet compté pas moins de 34 fautes de main et 17 pertes de balle. Des totaux bien trop importants qui pourraient coûter bien plus chers face à des nations plus fortes, comme l’écosse ou l’Angleterre bien évidemment. En clair, les Bleues ont parfois eu tendance à surjouer, à tenter la dernière passe trop périlleuse. On a en tête une séquence où quatre Françaises enchaînent autant de passes après contact, toutes plus réussies les unes que les autres, jusqu’à ce que la capitaine Manae Feleu tente une chistera décroisée dans sa chute. Passe évidemment trop risquée qui n’est jamais arrivée à sa destinataire et s’est soldée par un en-avant. "Par rapport au nombre de passes après contact, je pense qu’on pourra faire du tri à l’avenir mais c’est avec cela que l’on veut construire notre projet. Peut-être qu’au prochain match, il y en aura moins et qu’il seront plus qualitatifs, mais l’objectif est d’en faire autant et qu’ils soient tous réussis", affirmait, cette semaine, la demie de mêlée Alexandra Chambon. À l’issue du match, David Ortiz le reconnaissait aussi : "il faudra trouver un meilleur équilibre entre jouer et conserver les ballons". D’autant que face à une équipe offensive comme l’Écosse, chaque ballon rendu pourrait coûter cher…