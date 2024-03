Vidéo. Les pronos du match UBB – Toulouse de la nouvelle émission KICK-OFF Rugby

L’UBB et le Stade toulousain s’affrontent ce dimanche 24 mars avec leurs internationaux. Cette affiche fait saliver les fans de Top 14. Nos journalistes ont partagé leurs pronos dans Kick Off Rugby !

La nouvelle émission de rugbyrama, KICK-OFF Rugby, est lancée ! L’occasion pour nos journalistes de revenir sur l’actualité rugbystique, à commencer par un tour d’horizon des nouvelles règles qui pourraient bientôt voir le jour dans le rugby. Lors de cette première, les journalistes ont aussi avancé leur pronostic pour cette 19ème journée de championnat, si six des sept matchs sont déjà joués, il reste encore le choc entre l’UBB et Toulouse.

Un match disputé

Une rencontre entre ces deux équipes est souvent synonyme de belles promesses, encore plus quand les internationaux des deux camps se retrouvent après la paranthèse européenne. Nos journalistes n’ont pas su se mettre d’accord, d’un côté l’UBB et sa ligne de trois-quart virevoltante retrouvée de l’autre les Toulousains, excellents pendant les doublons et qui enregistrent le retour de leurs cadres… Seul point de convergence, on devrait assister à un beau spectacle ce soir sur la pelouse de Chaban-Delmas.