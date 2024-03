C’est la grande première de KICK-OFF RUGBY ! Découvrez la toute nouvelle émission diffusée chaque vendredi mêlant actualité, jeux, débats et technique. Pour cet épisode, retour sur les affiches du week-end, les nouvelles règles annoncées par World Rugby ou la rush défense.

C’est votre tout nouveau rendez-vous du vendredi ! Découvrez le premier épisode de l’émission KICK-OFF RUGBY diffusée chaque vendredi matin sur le site Rugbyrama. Au programme, des jeux en plateau, avec le "quelle compo" et le "plus ou moins" cette semaine, avec un invité de marque : le célèbre Basile, connu et reconnu pour ses pronostics souvent loufoques mais jamais bien loin du compte… Il y a aussi des débâts, comme sur les nouvelles règles annoncées par World Rugby dans cette première émission.

Ensuite, une partie technique vient rythmer l’émission. Journaliste au Midi Olympique, Nicolas Zanardi est intervenu pour discuter de la rush défense. Enfin, de l’actualité, avec la présentation des affiches du week-end : France-Irlande dans le Tournoi des 6 Nations féminin, Toulon-Montpellier et Bordeaux-Toulouse en Top 14.

Cette émission est aussi à retrouver en podcast.