Cette semaine, World Rugby a fait plusieurs annonces concernant l'arbitrage. De nouvelles règles vont rapidement débarquer sur la scène internationale, et d'autres pourraient suivre rapidement. On en a discuté dans le premier épisode de Kick-Off Rugby, et tout le monde n'est pas du même avis au sujet de cette petite révolution.

On n'arrêtera jamais le progrès. Cette semaine, de nouvelles règles ont été mises en place par World Rugby. Le but ? Voir encore un peu plus de spectacle sur les terrains de rugby. On retrouve donc ces trois règles : - Règle 15.17 : "Les joueurs devront jouer le ballon plus rapidement quand celui-ci a été clairement gagné par une équipe dans un ruck. Il sera demandé aux arbitres de dire "jouez-le" plus tôt. Dès lors, le ballon devra être joué et quitter le ruck dans les cinq secondes qui suivent cette instruction." Cette règle est déjà en vigueur mais les officiels seront amenés à être plus vigilants avec les demis de mêlée. - Règle 19.10 : "Les talonneurs devront maintenir un pied-frein complet pour aider à la stabilité et la sécurité de la mêlée pendant la séquence d’engagement. Tout ajustement devra maintenir l’action du frein." Expérimentée lors des Tournois masculin, féminin et moins de 20 ans en 2022, cette règle a convaincu World Rugby. Les talonneurs doivent donc s’assurer qu’un de leur pied, appelé pied-frein, est tendu en direction de son vis-à-vis pendant toute la phase d’engagement dans la mêlée. L’arbitre pourra sanctionner si un des deux talonneurs ne respecte pas la règle. - Règle 6.29 : "Renforcement strict des règles expérimentales de 2022 concernant l’entrée des porteurs d’eau dans l’aire de jeu." Ainsi, World Rugby veut voir moins de porteurs d’eau sur la pelouse, pour ne pas que cela soit au détriment du jeu. On se souvient que pendant la demi-finale du Mondial 2023 entre l’Angleterre et l’Afrique du Sud, les arrêts de jeu avaient été nombreux avec beaucoup de personnes entrant sur la pelouse à chaque phase arrêtée. Cela avait provoqué l’agacement de Ben O’Keeffe en deuxième période. D'autres nouvelles consignes devraient suivre, et ce sujet a été abordé dans le premier épisode de KICK-OFF RUGBY !