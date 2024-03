Tournée en Argentine, défense à revoir, profondeur à trouver à certains postes ou encore titres à gagner… Les joueurs du XV de France ont encore du pain sur la planche !

Certes, le Tournoi s’est plutôt bien fini, avec cette deuxième place inespérée. De là à dire que les Bleus sont totalement sortis du bourbier, il y a un monde… D’autant que les défis sont nombreux, autant que les chantiers. Il faudra ainsi passer sans encombre l’étape estivale avec les deux tests en Argentine sans les finalistes et les cadres laissés au repos. Ce fut l’occasion, lors du premier mandat de Fabien Galthié, de voir émerger de nouvelles têtes et il le faudra encore. Mais le contexte, avec des Tournois moins douloureux, était globalement plus favorable. Là, une lourde chute ferait désordre

Or, il est impératif de trouver de la profondeur sur certains postes, comme en pilier droit - même si Colombe a marqué des points derrière Atonio, à gauche de la deuxième ligne derrière Flament, en position de premier centre où Danty a montré des signes d’usure (en rappelant au passage que Depoortere mérite d’être revu, mais peut-être dans sa position de prédilection de second centre) ou encore à l’aile. En ce sens, et selon nos informations, le staff tricolore pourrait profiter du match face à une sélection mondiale, à Bilbao le 22 juin (lequel ne comptera pas comme une sélection officielle), pour tester des joueurs pas encore sélectionnables, à l’image du pilier tonguien de Bayonne, Tevita Tatafu, qui plaît beaucoup.

Le chantier de la défense

Aussi, l’un des chantiers principaux des mois à venir sera de retrouver une défense plus agressive et efficace. Secteur qui a tangué durant les 6 Nations, avec trop d’essais encaissés, et qui a peut-être pâti des absences de Jelonch, Dupont ou Ntamack, voire des baisses de régime de Danty ou Fickou en début de compétition, les hommes forts de ce domaine. "La défense nourrit l’attaque et inversement, justifie Galthié. Quand vous ne concrétisez pas vos temps forts, vous ne donnez pas l’énergie qui permet de défendre efficacement. Je ne vais donc pas montrer du doigt un seul domaine."

Enfin, l’urgence sera, d’ici 2027, à remporter des titres. Un seul depuis 2020, c’est trop peu au regard du potentiel français. "Ces cinq dernières années, on a été premiers ex-aequo, trois fois deuxièmes et une fois champions, avec un grand chelem en 2022, avoue le sélectionneur. On aimerait se payer plus. Je comprends ceux qui ne comprennent pas qu’on n’arrive pas toujours à gagner des titres. Je vois comme eux que, dans la vitrine aux trophées, il en manque. Mais on se bat pour ça."