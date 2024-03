Vidéo. Premier épisode de KICK-OFF RUGBY : l’explication et l’analyse de la "rush défense"

C’était la grande première de KICK-OFF RUGBY ! Découvrez la toute nouvelle émission diffusée chaque vendredi mêlant actualité, jeux, débats et technique. Aujourd’hui notre journaliste spécialiste de tactique revient sur le système de la "rush défense" !

Dans ce tout premier épisode de Kick-Off Rugby, notre professeur Nicolas Zanardi nous explique le concept de la "rush défense". Une technique de défense spéciale, qui requiert une énorme discipline individuelle et collective et une grande rigueur physique.

Retrouvez l’émission en intégralité sur notre site Rugbyrama.

Ce samedi, le Lou se déplace sur la pelouse du Stade français, premier du Top 14 et grand adepte de ce style de défense. Notre journaliste met en avant les pistes que Fabien Gengenbacher et le staff lyonnais peuvent explorer pour mettre à mal cette défense qui s’il est diablement efficace présente aussi des risques. "C’est un système qui laisse de nombreux espaces, notamment dans le dos. Baptiste Couilloud est capable de déposer des ballons dans les espaces, il a une bonne connexion avec Ethan Dumortier. Paddy Jackson et Léo Berdeu peuvent trouver des diagonales dans le dos des ailiers. Ça peut être une partie du plan".

Une émission qui s’écoute aussi en podcast !