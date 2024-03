Vainqueurs de six de ses sept matchs de championnat en 2024, le MHR entend reprendre sa dynamique dans un contexte à nul autre pareil. L’échéance peut être un point de bascule.

Moins de trois mois après leur première confrontation de la saison, au GGL Stadium, le 7 janvier (21-17), les lointains voisins de la Méditerranée vont déjà se retrouver à Mayol. Avant la confrontation de la phase aller, les deux équipes ne disputaient pas le même championnat : le RCT pointait au troisième rang avec 32 points quand le MHR traînait sa misère en queue de peloton avec 12 maigres unités ; depuis, les dynamiques se sont inversées au point que les deux ambitieux ne sont plus séparés que de quatre longueurs.

Anthony Bouthier mesure le chemin parcouru par les siens depuis la nouvelle année, résumé par ce remarquable bilan de six succès pour un revers : "Tout le monde s’est remobilisé, il fallait rester forts dans les têtes pour rebondir, relève l’arrière. C’est ce qu’on fait, avec peut-être un jeu un peu plus offensif, en gardant davantage le ballon à la main. Et on a retrouvé de la confiance." Et un rang plus en phase avec le calibre du club. En cas de performance dans le Var, les troupes de Patrice Collazo pourraient même dépasser leurs rivaux du jour au classement. Une hypothèse tout sauf anecdotique dans ce championnat où dix points, seulement, séparent le troisième du treizième. Si le vent a tourné pour les Cistes, l’international et ses partenaires n’en ont pas pour autant perdu le sens des réalités : "Certains disent qu’on est à sept points de la sixième place mais nous sommes toujours plus près de la zone de relégation que du top 6. On regarde d’abord ça avant de se projeter. La quinzaine qui arrive sera très importante pour la suite du championnat."

"Pas sortis d’affaire"

Pour des Montpelliérains devenus rois de la résilience, la plongée dans la bouillante cuvette de Mayol sera un test on ne peut plus révélateur de leur solidité mentale et rugbystique. Les Varois, que l’on n’imagine pas autrement qu’enragés et surmotivés au regard de leur situation (extra) sportive, les soumettront à l’épreuve du feu : "Toulon retrouve ses internationaux, ils seront presque au complet, présentait, en conférence de presse, Yacouba Camara. On se prépare à la foudre là-bas." Geoffrey Doumayrou ne disait pas autre chose : "Il faut qu’on se prépare à faire la guerre et c’est ce qu’on a prévu pour être au coude à coude avec eux. On doit se donner les moyens de faire quelque chose là-bas. Ça passe par un gros engagement et une concentration absolue." Au regard du rendement de son paquet d’avants et de son réalisme offensif (le MHR reste sur deux sorties à 44 et 39 points en déplacement, à Nanterre et Oyonnax…), Montpellier a les atouts suffisants dans son jeu pour poursuivre leur folle remontée dans le Var, là où ils s’étaient imposés 26 à 16 l’an passé : "Ce qui est important c’est d’être cohérents dans l’état d’esprit et l’implication, rappelle Patrice Collazo. Si on fait des matchs sans cohérence, on va repartir de zéro et on ne peut pas se le permettre."

À huit journées de la fin et après tant d’efforts, le champion de France 2022 est pleinement conscient de sa situation, de ses chances et de ses risques, alors qu’elle aborde cette échéance aux allures de tournant - encore un, nous direz-vous… : " L’objectif, c’est de sortir au plus vite de ces dernières places. On rentre dans le money time et le moindre point va compter. […] C’est tellement dense au classement, devant et derrière. On n’est toujours pas sortis d’affaire même si on a sorti la tête de l’eau. Il faut arriver à nager sinon on va recouler à pic." Son alter ego, dans le camp d’en face, ne peut qu’être sur la même longueur d’onde…