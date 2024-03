Insuffisant en fin de Coupe du monde ou face à l’Irlande, l’apport des remplaçants a été déterminant à chacun des succès tricolores dans ce Tournoi. Aussi, parce que le staff a trouvé la bonne formule et un meilleur équilibre.

Lors des trois victoires françaises dans ce Tournoi des 6 Nations, ce fut la même rengaine, répétée inlassablement dans toutes les bouches en conférence de presse et en zone mixte : "Bravo aux finisseurs qui ont su nous faire gagner ce match." En Écosse, au pays de Galles ou encore à Décines-Charpieu, le banc de touche tricolore a en effet été décisif. À chaque fois, lorsque la plupart des remplaçants (désolé pour Fabien Galthié qui apprécie peu le terme !) sont apparus sur la pelouse, le XV de France était mené.

Face aux Anglais, comme ce fut déjà le cas à Édimbourg, il était même sérieusement ébranlé, au bord de la rupture après avoir encaissé un cinglant 21-0 entre les 40e et 46e minutes de la rencontre. Samedi, c’est en grande partie grâce aux changements effectués que le second souffle est arrivé et que la physionomie de la soirée a encore pris une énième tournure. D’abord grâce à l’apport des frères Taofifenua ou de Peato Mauvaka qui, par leur puissance, ont refait avancer les leurs. Ensuite grâce à celui de Yoram Moefana dont les qualités défensives ont été précieuses pour sécuriser un centre du terrain en souffrance.

Enfin, Alexandre Roumat fut présent dans le combat, comme Paul Boudehent, quand George-Henri Colombe fut solide et Maxime Lucu parfait gestionnaire. Bref, tous ont eu un rôle prépondérant à tenir, ce qui n’avait pas forcément été le cas en fin de Coupe du monde ou lors du match inaugural du Tournoi contre l’Irlande. "Tous les joueurs qui sont entrés ont permis de colmater les brèches et de reprendre le score", félicitait d’ailleurs Galthié après le coup de sifflet final.

Roumat, la belle trouvaille

En clair, cette équipe de France a trouvé un meilleur équilibre au fil des semaines, bien aidée par certains retours de blessures (Flament, Meafou) ou quelques montées en puissance (Marchand, Le Garrec), lesquelles ont – par effet domino – densifié le banc de touche. Ainsi, s’il a soufflé le chaud et le froid dans son rôle de titulaire sur les trois premières journées, Peato Mauvaka a été déterminant dans la dernière demi-heure pour renverser le pays de Galles et l’Angleterre.

Idem, dans une moindre mesure, pour Maxime Lucu. Deux garçons érigés en "finisseurs ultimes" lors du premier mandat de Galthié, à l’instar d’un Romain Taofifenua dont les entrées à Cardiff et à Décines aident à comprendre pourquoi le staff l’a convaincu de sortir de sa retraite. Puis, avec Colombe et Roumat qui ont effectué leurs débuts sur ce Tournoi, l’encadrement a visé juste. Le premier s’est érigé en doublure (ou successeur ?) d’Atonio quand le deuxième a presque fait oublier Woki dans un profil similaire. Excellent dans un rôle inhabituel au sein de la cage en Écosse, ce dernier a ensuite été exemplaire en troisième ligne et gagné ses galons internationaux. "En sortant du banc, on essaye d’apporter un maximum d’enthousiasme et de fraîcheur, de redonner de l’élan", explique le Toulousain. Mission accomplie. Et quand la France retrouve le meilleur pour la fin, ça aide forcément.