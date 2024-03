Sur les quatre essais concédés aux Anglais, trois sont directement liés à des fautes de défense au centre du terrain, dont deux en première main. Une faiblesse récurrente, qu’il s’agira vite de gommer...

On avait déjà mesuré, lors du dernier Tournoi et de la Coupe du monde, à quel point l’absence de joueurs comme Ntamack, Jelonch ou Danty s’étaient avérées préjudiciables à l’imperméabilité du premier rideau français, notamment sur les lancements de jeu. C’est bien pourquoi, en l’absence des deux premiers, le numéro 12 du Stade rochelais avait conservé sa place au début du Tournoi malgré un début de saison très moyen avec son club, jusqu’à ce carton rouge subi contre l’Italie qui incita Fabien Galthié à lancer Nicolas Depoortere à Cardiff. Le hic ? Il est que, composé de deux purs deuxièmes centres aux côtés d’un ouvreur de fortune comme Thomas Ramos, le milieu de terrain du XV de France apparaissait une nouvelle fois "léger" sur le papier. Les faiblesses défensives aperçues au pays de Galles ayant inévitablement été confirmées face à l’Angleterre, bien plus puissante, dont le travail d’usure au milieu du terrain aurait pu coûter très cher…

Ainsi, alors que les Bleus semblaient s’acheminer vers un tranquille 16-3 au repos, une action a tout changé. Celle qui vit Ollie Lawrence se défaire beaucoup trop facilement de Fickou en un contre un, après plusieurs pénaltouches pourtant bien défendues par les avants. Une première erreur du milieu de terrain français (par ailleurs réorganisé avec Depoortere en position de 10, Fickou en 12 et Ramos en 13), où le déficit de puissance par rapport au XV de la Rose fut flagrant.

Sans "vrai" 12, trop de duels défensifs perdus

Et si l’on comptait sur la mi-temps pour retrouver un peu d’assise, ce fut malheureusement manqué. Au contraire, ce sont les Anglais qui donnèrent l’impression de profiter le mieux de la pause, en ciblant plus encore cette portion du terrain. Ainsi, dès la 42e, le numéro 8 Ben Earl parvint à percer en plein milieu du terrain, à l’intérieur de Ramos, où Thibaud Flament accusa un retard préjudiciable. Un de ces "problèmes de connexion" déplorés la veille par le capitaine Grégory Alldritt, que les six jours de préparation n’ont malheureusement pas suffi à gommer. C’est ainsi que dans la continuité, Lawrence (encore lui) s’offrit un doublé en force, qui permit aux Anglais de passer en tête pour la première fois au score.

Moefana, coaching gagnant

Et le calvaire du milieu de terrain français n’était malheureusement pas fini… Dans la foulée, sur un lancement de jeu plutôt anodin, le pilier Ellis Genge n’alla pas à la corne sur Ramos comme depuis le début du match, mais releva le ballon pour Ben Earl, lancé à hauteur. Une diversion qui permit à ce dernier d’échapper au plaquage de l’ouvreur bleu et d’offrir à Marcus Smith un essai en première main, le deuxième du match côté anglais. Et comme si cela ne suffisait pas, Steve Borthwick décida de faire entrer en jeu Manu Tuilagi à la 60e au milieu du terrain à la place de Slade, ce qui décida Fabien Galthié à faire entrer Yoram Moefana dans la foulée.

Un coaching qui permit, enfin, de bloquer le milieu du terrain anglais… Sauf que ce fut, dans le money-time, par les extérieurs que la défense française finit par trembler, la faute à une montée en pointe de Bielle-Biarrey sur Ford qui laissa Barré désemparé face à Freeman. De quoi coûter le match ? Heureusement pas, puisque Thomas Ramos ne trembla pas pour inscrire la pénalité de la gagne. Reste qu’à l’avenir, Shaun Edwards va avoir du travail pour blinder à nouveau cette zone que les adversaires des Bleus ne manqueront pas d’attaquer.