Dans la victoire française face aux Anglais, le souvenir de cette lourde frappe de cinquante mètres de Thomas Ramos juste avant le gong prendra le pas sur le reste. Dans la "Troisième mi-temps", nos journalistes sont revenus sur l'apport du joueur toulousain, notamment dans son leadership.

L'ouvreur des Bleus Thomas Ramos s'est mué en héros le temps d'une soirée. C'est lui qui, sur sa dernière pénalité du milieu du terrain, a donné le sourire aux milliers de supporters présents au stade. Un coup de pied qui a permis aux Bleus de s'offrir la deuxième place du Tournoi et de sortir avec un peu plus de baume au coeur que lors de leur entrée. Dans notre émission "La Troisième mi-temps", nos journalistes ont analysé la performance du Toulousain et son apport sur le plan du leadership.

En terminant meilleur réalisateur de la compétition (pour la deuxième fois consécutive), il est auteur d'un Tournoi sur le plan statistique de haut niveau. À un poste qui n'est pas habituellement le sien, le Tarnais a montré une bonne adaptation et a su être le déclencheur d'un jeu offensif, de mouvement, qui correspond à l'image que véhicule le XV de France.