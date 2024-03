En conférence de presse après la victoire contre l'Angleterre (33-31), Fabien Galthié s'est montré évidemment soulagé. Le sélectionneur l'a avoué, la physionomie de la rencontre lui a rappelé le mauvais souvenir d'une défaite en quart de finale de Coupe du monde contre l'Afrique du Sud. On en parle dans la Troisième Mi-temps.

Comme un air de déjà-vu. Une équipe de France qui peine à se détacher au score, en difficulté sous les ballons hauts, et qui finit même par se faire passer devant dans les derniers instants de la rencontre. Pendant 78 minutes, ce France - Angleterre (33-31) nous a ramenés à l'un de nos plus gros cauchemars : ce fameux quart de finale perdu contre l'Afrique du Sud (28-29).

Cette impression d'un scénario qui se répète, nous n'avons pas été les seuls à le voir venir. En conférence de presse et après une question de notre journaliste Nicolas Zanardi, le sélectionneur des Bleus Fabien Galthié a confié avoir pensé à cette sombre soirée du 15 octobre : "C'est exactement mon sentiment. Sauf qu'à la fin, cette fois, on gagne", et nous pouvons remercier Thomas Ramos et son ultime pénalité.

"Un apprentissage de ce qu'il s'est passé il y a six mois"

Le XV de France a mis plus de temps que prévu à évacuer le traumatisme Boks. Dans La Troisième Mi-temps, notre envoyé spécial Jérémy Fadat nous rapporte que le technicien des Bleus espère que son équipe est enfin passée à autre chose : "C'est la vie. C'est pour ça que ce n'est pas la fin d'une compétition aujourd'hui. C'est la suite de l'histoire." Espérons que Fabien Galthié dise vrai et que l'histoire réserve cette fois une fin heureuse à nos Bleus.

Revivez ici l'émission en intégralité.