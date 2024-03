De nombreux clubs de Top 14 et Pro D2 travaillent sur la composition de leur staff technique pour la saison prochaine, même si leur futur sportif n’est pas encore déterminé. Darricarrère, El Abd, Tastet, Calvet et même Garbajosa sont les noms qui reviennent avec insistance.

Le marché des entraîneurs bat son plein actuellement. En début de semaine, David Darricarrère, actuellement entraîneur de l’attaque à Castres, a donné son accord à Brive pour rejoindre Pierre-Henry Broncan pour les deux prochaines saisons, selon nos informations.

Un transfert qui pourrait ouvrir dans le Tarn une modification plus profonde au sein du staff. L’actuel manager, Jeremy Davidson, sous contrat jusqu’en 2025, pourrait arrêter sa mission à l’intersaison prochaine. La fin de saison du CO et ses relations avec son vestiaire seront des éléments déterminants. Depuis quelques semaines, un nom revient avec insistance dans les couloirs du stade Pierre-Fabre : Joe El Abd, en poste à Oyonnax et qui bénéficie d’une vraie côte de sympathie dans le club tarnais. Problème, tout comme le technicien nord-irlandais, il est sous contrat avec la formation de l’Ain jusqu’en juin 2025, sans clause de sortie même en cas de relégation. Toutefois, le CV de l’Anglais est sur les bureaux de bon nombre de recruteurs de Top 14. Son travail est reconnu, et El Abd a déjà officié à Castres, comme adjoint de Christophe Urios. Les résultats de Castres et d’Oyonnax dans les prochaines semaines pourraient donc être déterminants pour son avenir.

Au Stade français, le duo Labit-Ghezal, en place depuis la fin de la Coupe du monde, a obtenu l’accord du Montois Julien Tastet, pour au moins deux saisons. Tastet a d’ores et déjà communiqué à son club qu’il allait quitter les Landes. Le contrat avec Paris serait prêt mais pas encore signé.

À l’inverse de celui de Sébastien Calvet, l’actuel sélectionneur des moins de 20 ans, qui va s’engager avec Agen pour les trois prochaines saisons. La Coupe du monde en Afrique du Sud, qui aura lieu du 29 juin au 19 juillet, devrait être sa dernière mission au sein de la FFR. Il devrait enchaîner directement avec la reprise d’entraînement du club lot-et-garonnais. Pour le remplacer, à la fédération on indique que l’on aimerait piocher dans les effectifs de la DTN, mais un nom circule à Marcoussis : Xavier Garbajosa. L’ancien entraîneur de La Rochelle, Montpellier et Lyon aurait quelques soutiens au sein de l’institution.

À Montpellier, en cas de maintien acté assez tôt dans la saison, on se dirigerait vers un maintien du staff actuel, notamment de Vincent Etcheto et d’Antoine Battut, les deux seuls techniciens en fin de contrat. Les chaises musicales des entraîneurs pourraient aussi concerner des clubs comme Montauban et Biarritz mal classés en Pro D2 ou encore Dax, promu cette saison, où le bon travail de Jeff Dubois, ne passe pas inaperçu.