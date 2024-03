Pour affronter l’Angleterre, le staff des Bleuets peut compter sur le retour de nombreux cadres. Des retours primordiaux pour ce crunch qui s’annonce électrique.

Pour tout vous dire, on aurait aimé pouvoir se téléporter ce mercredi. La raison ? Tout simplement l’envie d’être au plus près du staff anglais lors de l’annonce de la composition des Bleuets pour ce crunch. Pour la première fois du Tournoi, Sébastien Calvet a pu citer des noms comme Marko Gazzotti, Hugo Reus ou Théo Attissogbe au moment de dévoiler son équipe. Tout d’un coup, cela nous donne presque l’impression d’être du bon côté en tant que Français. Car oui, pour cette dernière journée de ce 6 Nations 2024, le XV de France U20 peut (enfin) compter sur toutes ses forces vives. Cette équipe de France des moins de 20 ans s’est retrouvée sur le terrain ce lundi, et ceux qui n’étaient pas revenus depuis la dernière Coupe du monde ont rapidement retrouvé leurs repères : "Au niveau du projet de jeu, rien n’a changé par rapport au Mondial, explique le sélectionneur. Alors tout le monde a vite repris ses marques. Au sein du staff, on se demandait s’il ne fallait pas faire des réunions individuelles avec certains joueurs pour les remettre dans le bain, nous avons vite compris que ça ne servirait à rien tant ils étaient à l’aise." Le talent aide, parfois, à rapidement retrouver les automatismes.

Des Anglais en confiance

Les Britanniques ne vont pas traverser la Manche pour rien. C’est simple, le XV de la Rose a l’occasion de remporter le Tournoi sur les terres françaises. Les Anglais ont besoin d’une victoire pour en être assurés. De quoi motiver les Bleuets, qui peuvent réussir deux choses ce vendredi soir : donner un autre relief à leur compétition et priver leurs meilleurs ennemis du sacre. "Si tu n’as pas envie de jouer ce match, c’est que tu n’aimes pas le rugby et ton pays", lance Sébastien Calvet. Cette équipe d’Angleterre n’est pas vraiment la même que celle que les Français ont humiliée l’été dernier en demi-finale du Mondial. "C’est une formation complète, qui a une génération très talentueuse. Devant, ils sont très solides et derrière, ça joue énormément. On sait le défi qui nous attend, mais on sera prêts." Du côté des méchants, le flanker Henry Pollock sera à surveiller de près. Ce dernier a fait des ravages lors de ses précédentes sorties. Un danger parmi tant d’autres. À noter que les Tricolores peuvent, eux, terminer à la deuxième place avec une victoire bonifiée (voire à la première place au prix d’un improbable scénario).

Gagner en France, enfin !

Une défaite de peu contre l’Irlande, une autre contre l’Italie : les Bleuets ont du mal devant leur public cette année. Par chance, ils reçoivent trois fois et ont donc une dernière occasion pour célébrer une victoire avec des supporters toujours aussi fidèles. Une nécessité pour Sébastien Calvet : "Nous sommes toujours aussi fiers et heureux de voir autant de personnes pousser derrière nous. Il faut que l’on fasse le travail pour leur rendre la pareille. Contre les Italiens, ce fut une soirée très compliquée car perdre devant 14 000 personnes qui sont venues pour toi, c’est très dur à digérer." Lors de cette ultime journée, les jeunes tricolores ne doivent pas non plus oublier qu’il est nécessaire d’envoyer un message à la concurrence. Simplement rappeler aux autres sélections que lorsque tout le monde est disponible, pas grand-chose peut contrarier cette équipe de France U20. À vous de jouer messieurs !