Dans ViàMidol Des Mauls et Débats, nos journalistes autour de notre consultant Xavier Garbajosa sont revenus sur la belle victoire française face au pays de Galles et ont évoqué le crunch face à l'Angleterre, samedi à Lyon. Une victoire face à nos meilleurs ennemis anglais sauverait-elle le Tournoi des Bleus ?

Dans votre émission hebdomadaire ViàMidol Des Mauls et Débats, on parle forcément du Tournoi des 6 Nations alors que se profile le dernier match, samedi, face au XV de la Rose. Un an après une correction mémorable à Twickenham, les Anglais seront à Lyon pour prendre leur revanche.

Xavier Garbajosa et les journalistes de Midi Olympique ont débriefé la rencontre des Bleus face aux Gallois mais se sont surtout projetés sur ce face-à-face très attendu face à des Anglais retrouvés.

Le programme de l'émission Focus : Le changement de stratégie des Bleus Le débat du jour : Gagner contre l'Angleterre sauverait-il le Tournoi ? La question du jour : Des joueurs ont-ils déjà gagné leur place ? Le tour de l'actu : Le choix risqué de Cameron Woki Quiz : 6 minutes pour 6 Nations Le tour de l'info : Quel avenir pour le Biarritz olympique ?

Les Bleus affronteront les Anglais, samedi à 21 heures au Groupama Stadium de Lyon.