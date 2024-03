Cardiff, morne plaine. Warren Gatland semblait à court de solutions après cette quatrième défaite en autant de matchs. Il pense désormais à éviter le zéro pointé que le pays de Galles n’a plus connu depuis 2003.

Warren Gatland est venu s’exprimer avec tristesse après la lourde défaite du pays de Galles face à la France. Ce revers massif, quarante points encaissés à domicile, le boss des Diables Rouges n’aurait jamais pensé le vivre au cours de sa première période de sélectionneur. Dimanche, il n’a cherché aucune excuse, même si on l’a senti désireux de positiver après un match qui a vu ses hommes marquer trois essais de belle facture. Mais la puissance française lui apparut irrésistible, la fatalité se lisait sur son visage et dans ses propos.

"Nous avons encore des choses à apprendre pour être au niveau international. Je suis plutôt content de notre première mi-temps. Mais nous n’avons pas maîtrisé la deuxième, nous avons été mis sous pression par les Français qui ont fait la différence par leur puissance mais aussi par la qualité de leur banc. À 24-23, il y eut un moment où nous aurions pu faire basculer la partie, mais nous n’avons pas eu les bons turnovers. À 24-30, j’y croyais un peu encore, mais il aurait fallu jouer davantage la carte de l’occupation. Nous avons clairement surjoué. Sur un plan plus général, nous avons souffert en mêlée, surtout en première mi-temps. En revanche, notre touche a été excellente. Quant à nos montées défensives, elles auraient pu être meilleures."

Un calvaire en mêlée en première période

Les Gallois ne s’étaient pas présentés comme des veaux à l’abattoir, même si l’on sentait bien que Gatland et son staff avaient pris acte de la puissance supérieure des Bleus. "Notre plan était de multiplier les phases de jeu pour leur causer des problèmes, et nous l’avons fait par moments, mais nous nous sommes rendus la tâche trop difficile par des erreurs évitables."

Pauvres Gallois, ils ont encore de bons joueurs de ballons à l’image de leur ailier Rio Dyer et de ces deux centres Joe Roberts et Owen Watkin. Oui, leurs essais furent spectaculaires. Le jeune ouvreur Sam Costelow aussi a du potentiel, mais leur pack se montra trop à la peine dans l’épreuve de force. Son effectif est trop limité, tout simplement, et son pari de se priver de ses deux centres d’expérience George North et Nick Tompkins lui sera rappelé dans les jours qui viennent. Comment se passer de deux hommes qui ont fait leur preuve avant un match contre la France ? Le gourou ne s’est-il pas fait piéger par une sorte de sens de la provocation ou de la transgression ? On rappelle aussi que les blessures Jac Morgan ou Taulupe Faletau ont pesé lourd dans la balance. Quant au pauvre pilier Keiron Assiratti… il a pris une leçon en mêlée fermée.

Un talonneur sans expérience appelé à la va-vite

Mais les Gallois ont très peu de solutions en première ligne. Une anecdote, les Diables Rouges ont appelé un talonneur à la dernière minute pour remplacer Ryan Elias, blessé lors du captain run. Il s’appelle Evan Lloyd, six matchs seulement en professionnel, qui n’avait plus joué avec Cardiff depuis le… 26 décembre. À croire que la WRU a appelé le premier talonneur disponible qui passait par là, qui n’habitait pas trop loin ou qui a répondu le premier à son portable.

Le vieux briscard néo-zélandais fut évidemment pressé de questions au sujet du dernier match qui verra les Gallois recevoir l’Italie pour éviter la cuillère de bois, "anti trophée" qui leur échappe depuis 2003, et qu’ils espéraient bien ne jamais revoir. "Maintenant, nous sommes focalisés sur le dernier match face à l’Italie. Il faut tout faire pour éviter la cuillère de bois. Nous allons trouver de la confiance et nous n’allons pas nous recroqueviller sur nous-mêmes. " Une chose est sûre, les jeunes Diables Rouges n’auront, une nouvelle fois, pas le droit à l’erreur. Sinon ? Ce sera une sixième cuillère de bois pour la Principauté.