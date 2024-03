Les joueurs ayant signé un précontrat avec le BO pour la saison prochaine se retrouvent dans une situation particulière. Liés à l’entité basque, ils ne savent pas si le club existera toujours, et qui en sera le patron dans quelques mois.

L’annonce du départ de Louis-Vincent Gave et Jean-Baptiste Aldigé a soulevé mille questions, à Biarritz et ailleurs, ces derniers jours. Du côté d’Aguilera, les joueurs sous contrat se demandent de quoi leur avenir sera fait, ceux dont le bail s’achève au mois de juin sont tout aussi dans l’inconnu et, sur un plan plus large, les suiveurs du club basque s’interrogent pour savoir si, oui ou non, des repreneurs se positionneront dans les semaines à venir pour prendre les commandes du BOPB. En dehors des frontières du Pays basque, aussi, la situation est suivie de près. Le BO est une institution qui ne laisse pas insensible et, bien avant d’acter qu’il ne serait plus à Biarritz la saison prochaine, le président du directoire, Jean-Baptiste Aldigé, s’était lancé dans un recrutement ambitieux. Il avait obtenu l’accord de plusieurs joueurs Jiff (Alexandre Plantier, Clément Martinez, Yohan Beheregaray, Filimo Taofifenua, Thibault Debaes, Arthur Bonneval, Bastien Guillemin et Kylian Jaminet), qui sont aujourd’hui, dans le flou. Comme indiqué dans ces colonnes vendredi, alors qu’il s’était engagé pour trois ans en faveur du club basque, le talonneur d’Agen Clément Martinez (27 ans) a été refroidi par ces rebondissements et se verrait bien rester dans le Lot-et-Garonne, où ses dirigeants actuels souhaitent le conserver. Encore faut-il trouver un accord entre toutes les parties.

Vannes est content de Debaes

De son côté, l’ouvreur Thibault Debaes (22 ans) est censé porter les couleurs du Biarritz olympique pour les deux saisons à venir. En manque de temps de jeu à Pau, son club formateur, il avait de se relancer en Pro D2, puisqu’il a été prêté au RC Vannes début février, où il s’épanouit. Il a joué vendredi son troisième match avec le club breton, et de ce que l’on sait, du côté de la Rabine, le staff est très content de ses prestations. Debaes, lié au BO par un précontrat et qui s’est engagé pour le projet porté par Jean-Baptiste Aldigé, se pose aujourd’hui des questions quant à la suite qu’il souhaite donner à sa carrière, vu que le président biarrot ne sera plus à la tête du club la saison prochaine. L’arrière de Nevers, Kylian Jaminet, s’est quant à lui interrogé dans nos colonnes vendredi : "Le projet de Jean-Baptiste Aldigé était bien, intéressant sur le plan sportif. Je ne sais pas ce que deviendra le BO dans les semaines à venir, mais il m’intéresse toujours. À voir comment il va évoluer." Il assurait ne pas avoir, encore, réfléchi à une éventuelle porte de sortie : "Elle ne se fera que s’il n’y a pas de repreneur." Selon nos informations, le contexte est identique pour l’ailier Arthur Bonneval (28 ans), qui s’était assis sur sa dernière année de contrat à Brive pour signer trois ans à Biarritz. Il semble attentif à une situation qu’il va suivre de près et le mois de mars sera décisif pour l’ancien pensionnaire du Stade toulousain. Nul doute que certains clubs seront à l’affût si ces joueurs se retrouvent sur le marché. Comme pour le talonneur Yohan Beheregaray (27 ans), le troisième Filimo Taofifenua (30 ans) ou l’ailier Bastien Guillemin (26 ans), également dans l’expectative et dont le vécu en Top 14 reste précieux.