Alors qu’il a signé, à l’automne dernier, un précontrat pour rejoindre le BO à la fin de la saison, Kylian Jaminet raconte comment il vit la situation.

L’avenir du BO est incertain en coulisses. Dans quel état d’esprit êtes-vous ?

C’est un peu compliqué de répondre à cette question, car c’est assez frais. J’ai appris ça hier (l’entretien a été réalisé jeudi dernier, N.D.L.R.), comme tout le monde. Je me pose un peu des questions, mais je suis encore à Nevers, alors je me consacre essentiellement à mon club, puisque je suis sous contrat jusqu’à la fin juin. Aujourd’hui, j’ai la tête à Nevers, même si, d’un œil extérieur, je regarde un peu ce qu’il se passe du côté de Biarritz. Pour le moment, c’est un grand point d’interrogation, car je ne sais pas ce qu’il va se passer. J’espère qu’on en saura un peu plus dans les semaines à venir.

Avez-vous eu une communication officielle des dirigeants biarrots ?

Non, du tout. Depuis que j’ai donné mon accord à Biarritz, je n’ai pas forcément eu d’appels par la suite.

Avez-vous échangé, avec votre agent, à ce sujet ?

Par texto, mais ça a été assez vague, comme c’est encore frais. J’espère en savoir un peu plus dans les jours à venir. Nous sommes plusieurs à avoir signé un pré-contrat, nous sommes un peu tous dans cette situation. Je connais Clément Martinez, avec qui j’ai joué chez les espoirs de Toulon. Nous avons rapidement échangé là-dessus, car on ne sait pas trop où ça va amener. Nous sommes dans l’inconnu.

Si l’histoire du BO se poursuit, vous pourrez honorer votre contrat. Dans le cas contraire, avez-vous commencé à réfléchir à une porte de sortie ?

La porte de sortie ne se fera que s’il n’y a pas de repreneur. Forcément, on en a parlé un petit peu, mais ça reste assez frais, je n’ai pas eu une longue discussion avec mon agent. Si ça prend du temps, qu’on reste dans l’inconnu sur un ou deux mois, de mon côté, c’est sûr que je regarderai s’il y a des touches ailleurs. Mais pour le moment, ça n’a pas été le cas.

Aviez-vous déjà avancé sur votre nouvelle vie, à Biarritz, en termes de logement, de déménagement ?

Avec la situation actuelle du BO, avant-dernier, j’ai commencé à regarder, mais sans plus. Je voulais vraiment attendre qu’au niveau sportif, ça aille un petit peu mieux. Pour moi, c’était un petit peu tôt pour faire des démarches là-dessus. L’extra-sportif est passé devant. Je m’étais mis ça un peu de côté et pour le moment, j’ai bien fait.

Cette situation est-elle facile à vivre ?

Ce n’est pas facile, car ça concerne mon futur club, mais on arrive au mois de mars, chacun a des objectifs avec son club. À Nevers, nous avons un gros objectif. Je suis ça, forcément, mais j’ai plus la tête à Nevers qu’à Biarritz pour le moment. À l’instant T, ça ne me fait pas très, très peur, mais si ça prend du temps, il va falloir que je me pose des questions et que je réfléchisse davantage sur ce qu’il peut se passer pour Biarritz et pour moi, dans le futur.

Qu’est-ce qui vous avait motivé, à l’époque, à rejoindre le BO ?

J’avais eu le président au téléphone. Il était sur une saison de transition, il comptait sur les deux prochaines années pour remonter en Top 14. Il voulait faire un gros recrutement. J’ai signé mon pré-contrat assez tôt. Dans les mois qui ont suivi, j’ai vu que pas mal de joueurs avaient signé. C’était un nouveau projet pour moi. Le BO voulait remonter en Top 14. Son projet était bien, il avait des points d’interrogation, il m’avait parlé de Saint-Sébastien, mais il ne savait pas trop, il était dans le doute, car il attendait des réponses. Le projet était intéressant sur le plan sportif. J’avais passé cinq ans à Nevers et j’avais envie de voir autre chose. Il y a un peu tout qui "matchait" bien. Lorsque je voyais le nom des recrues passer sur les réseaux, je me disais que ce n’était pas mal, j’étais content d’avoir signé là-bas. Je ne sais pas ce que deviendra le BO dans les semaines à venir, mais sur le plan sportif, sur l’année 2024-2025, ça avait l’air intéressant sur le papier. Le projet m’intéressait et il m’intéresse toujours. À voir comment il va évoluer. Je pense que toutes les recrues sont dans l’inconnu.