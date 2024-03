Satisfait de la performance de ses joueurs, notamment pour ce qui concerne son secteur de jeu la touche, Laurent Sempéré souligne ici combien il est crucial pour le XV de France de gagner samedi prochain contre l'Angleterre. Non seulement pour le classement final du Tournoi des 6 Nations, mais aussi car le dernier match remporté par les Bleus sur le sol français date du dernier France - Italie (60-7), le 6 octobre 2023... à Lyon.

Ressentez-vous du soulagement après ce large succès ?

Nous sommes surtout fiers de la performance des joueurs. Ensemble, nous avons su relever la tête. Et je crois que nous allons pouvoir nous appuyer sur ce match pour construire la suite. Il a été à l’image de notre semaine de travail. Les joueurs avaient vraiment très bien travaillé, avaient répondu aux attentes. Résultat : ils ont réalisé un match abouti.

Cette victoire ne valide-t-elle pas l’évolution de votre méthode, notamment en mettant plus de concurrence en début de semaine ?

Nous avons su valoriser tout ce qui a fait que la méthode a pu paraître différente, notamment l’annonce de l’équipe un peu plus tard dans la semaine, un fonctionnement un peu plus varié dans nos entraînements. Tout ça nous a permis d’avoir des séances de meilleure qualité. Et le match a été à l’image de la semaine. Pour nous, c’était le bon moment pour faire évoluer la méthode de travail. Sans doute, ne pouvions-nous pas le faire plus tôt.

Pourquoi ne pouviez-vous pas apporter du sang neuf plus tôt ?

Peut-on vraiment parler de sang neuf ? Que ce soient les nouveaux capés, les cadres, les joueurs confirmés, tout le monde a répondu présent. Pas un plus que l’autre. Cette victoire est éminemment collective, surtout que les nouveaux capés ont été très bien accompagnés. Après, je reconnais que les nouveaux ont apporté de l’énergie, de la fraîcheur. Mais, c’est l’amalgame qui a permis ce succès. Un succès homogène car nous n’avons quasiment pas eu de temps faibles.

Était-ce une volonté délibérée de tenir autant le ballon dans cette rencontre ?

C’était une vraie stratégie, mais plutôt que de parler de possession ou de multiplication de temps de jeu, nous avions vraiment à cœur d’entreprendre, de maîtriser notre rugby et de peser sur la ligne d’avantage. Les joueurs ont relevé le challenge avec une franche réussite. Et tout ca dans un contexte difficile. Fabien (Galthié) en a parlé. Nous vivons des moments qui ne sont pas simples. Pourtant, la détermination est toujours présente.

Un seul ballon perdu en touche comme contre l’Italie, comment avez-vous rectifié le tir après les difficultés aperçues contre l’Irlande et l’Ecosse ?

Le bilan sera positif quand on ne perdra aucun ballon. Pour ça, nous avons encore du travail. Maintenant, je tiens à féliciter Thibaud (Flament) et Manny (Meafou). Ils ont découvert un nouveau système et en peu de temps ils se sont parfaitement intégrés. Ils se sont approprié les annonces. Si bien que c’est Thibaud qui a eu la responsabilité des celles-ci. Et non seulement, il a su choisir les bonnes zones de saut, mais pour son retour il a aussi fait un match exceptionnel. Vraiment, j’insiste. Et sans trop en faire. Il a joué juste. Évidemment, pour la touche, lui, comme Manny, a été bien accompagné par Charles (Ollivon) ou encore François (Cros). Nous ne partions donc pas de zéro même si nous n’avons pas eu beaucoup de temps pour bien nous coordonner. Mais, les joueurs ont vraiment réalisé une semaine de préparation de très grande qualité.

La différence par rapport aux trois précédentes rencontres, n’est-ce pas aussi l’efficacité dans la zone de marque ?

C’était le deuxième focus de notre semaine de travail. Pour nous, c’était capital de peser dans cette zone. Évidemment, après le match contre l’Italie, nous étions extrêmement déçus dans ce secteur de jeu. Nous avions passé plus de six minutes dans cette zone en étant très peu efficace. Contre les Gallois, nous avons été bien plus pragmatiques. C’est ce qui a fait la différence. Si les Gallois ont craqué, c’est parce qu’à chaque fois qu’on a pénétré dans leurs 22 mètres, nous avons presque toujours marqué. Nous devons garder ce cap-là.

Une victoire contre l’Angleterre et le tournoi sera sauvé ?

Je n’aime pas trop penser de cette façon. Évidemment, le Tournoi des 6 Nations et le classement sont importants pour nous. Mais le plus important, c’est de regagner en France. Cette année, nous n’avons pas encore remporté de match devant nos supporters. C’est capital de gagner sur notre territoire. Ce sera notre objectif sur ce dernier match à Lyon.

Seulement, l’Angleterre a montré sur ce dernier week-end que la tâche du XV de France ne sera pas si simple…

Il n’y a aucune surprise à voir le niveau de l’Angleterre face à l’Irlande. Je rappelle simplement que cette équipe a terminé troisième du mondial. Elle est dans la continuité de ce qu’elle a fait. D’abord, cette équipe est toujours aussi oppressante sur le plan défensif. Ensuite, elle a vraiment évolué en attaque. Offensivement, c’est une équipe qui se fait beaucoup plus de passes que par le passé, qui déplace le ballon et n’hésite pas à jouer les coups. Et puis, est-il utile de rappeler que l’Angleterre, c’est aussi un rugby qui avance ? Ils l’ont prouvé contre l’Irlande.