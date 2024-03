L’Amicale du Tournoi des Six Nations a passé la matinée précédant Galles - France à Bedwas, bourgade du pays de Galles profond dont on recommande la visite du club house, tout un symbole.

Il est de ces clubs où l’on sent battre le cœur d’une nation. L’Amicale du Tournoi des Six Nations a éprouvé cette sensation à Bedwas, bourgade au nord de Newport, dont le club a abrité le père de Dafydd Jenkins, le capitaine gallois, Hywell, international lui aussi en 1999, mais pour un match qui ne donnait pas de cape officielle. La vraie vedette locale, c’est Tom Whitefoot, pilier international gallois, 19 sélections plus un match amical avec les Lions hors tournée et surtout une magnifique collection de maillots exposés dans ce petit club house, modeste et génial. Mais en observant d’un peu plus près les multiples photos souvenirs, on se rend compte qu’un autre grand nom est passé par là, Eliott Dee, le talonneur actuel du XV du Poireau.

C’est donc à Bedwas que l’Amicale a offert un match à la sélection des moins de 16 ans alsaciens, vainqueurs de l’opération 5000 cadets. Les jeunes de Strasbourg, Ilkich, Mulhouse et Colmas se sont imposés 35 à face à leurs homologues locaux l’autorité de leur capitaine Jules Gehringer. Cette matinée dominicale, c’était le prélude au grand match de Cardiff, mais les jeunes entraînés par Sandrine Berra, David Blans et Dominique Araneder et Guy Traut avaient déjà tutoyé le sacré la veille en assistant au dernier entraînement des Bleus au Principality Stadium. L’Amicale amène des jeunes dans ses voyages depuis longtemps, mais cette promotion-là avait quelque chose de spécial, car elle couronnait la fameuse opération 5000 cadets organisée en parallèle de la Coupe du Monde. La crédibilité de l’Amicale en est sortie renforcée, toujours dans son désir de se montrer bien plus qu’un simple club de voyage, fut-il animé par les chants de Michel Etcheverry.

Un cap a été franchi en 2023

C’est ce qui explique qu’elle se soit rapprochée encore plus de la FFR, via une convention signée en bonne et due forme (lire Midi Olympique de vendredi). Sous la direction de Michel Dubreuil (l’homme qui est capable de partir en vacances sur l’Ile de Saint-Hélène), l’Amicale continue à déplacer cent personnes chaque année au soutien du XV de France, grâce à l’abnégation d’une poignée de militants dont Yves Douat, son sourire et son efficacité. Elle sera encore sur le pont en parallèle des Jeux Olympiques, en organisant à Orsay un tournoi international à sept et en formant carrément sa propre équipe de France cadette à Sept.

Elle sera composée par un tiers d’Alsaciens, un tiers de Gersois et un tiers de Finistériens, représentant les trois finalistes de la grande opération de 2023. Elle a fait passer un sacré cap à l’Amicale, au soutien du Xv de France depuis les années 50, et qui n’oublie jamais d’inviter un grand blessé de rugby dans ses périples. C’est important, les jeunes qu’elle invite, ne viennent jamais des clubs d’élite. Elle s’adresse à des talents certains mais rarement promis au très haut niveau. Tant mieux, ce souvenir international restera d’autant plus profondément gravé dans leur mémoire. C’est peut-être le point le plus émouvant de leur action.