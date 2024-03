La continuité n'aura pas duré plus de trois matchs. La faute aux blessures, aux suspensions mais aussi aux contre-performances du début de Tournoi des 6 nations 2024, Fabien Galthié devrait procéder à plusieurs changements dans l'équipe alignée pour affronter le pays de Galles, dimanche (16 heures). Et insuffler le sang frais de la jeunesse. Un pari malgré tout...

Ce vendredi, un peu avant midi, il faudra encore voir et entendre si Fabien Galthié égrène bien leurs noms. Et si le sélectionneur confirme que Nolann Le Garrec, Emmanuel Meafou, Nicolas Depoortere et Léo Barré, parmi les attractions principales des 23 âmes promises aux flammes vers Cardiff, seront bien là.

C’est que le sélectionneur a innové, cette semaine. Il a repoussé l’annonce à son groupe de ses choix – sommant même ses ouailles d’aller « gagner leur maillot » avant l’entraînement du mardi. Les Bleus sont sous pression ? En voilà la preuve. Le début du Tournoi des 6 nations 2024 n’a rien donné de rassurant à voir. Cette semaine, le vent de la révolte souhaitée souffla enfin sur les mornes plaines de Linas-Marcoussis.

La séance de mercredi se révéla nettement plus instructive. On comprit alors que les quatre jeunes hommes précités, parés d’une chasuble bleue - celle des titulaires - devraient bien débuter la rencontre en terre galloise. De ces rendez-vous qui vous forgent un destin. Qu’on s’entende bien : si elle est sûrement un immense honneur et un bonheur encore plus grand, cette promotion n’est ni un cadeau, ni une victoire.

Pas une victoire, ou pas encore, parce que le terrain livrera le seul verdict valable. C’est binaire et pourtant vrai, dans les hautes sphères du rugby pro où les opportunités sont rares. Si le vent de jeunisme a l’attrait de la nouveauté, il ne garantit rien de sa réussite. À Cardiff, dans la fournaise du Millennium qui chante, gronde et fait pleuvoir le feu, on a vu des jeunes écrire les premières lignes de leur carrière à venir, laquelle serait glorieuse. On en a vu d’autres se brûler les ailes et leur avenir international.

Ce n’est pas un cadeau non plus, parce qu’ils ne volent rien. Prenons dans l’ordre : Nolan Le Garrec a convaincu et apporté ce qu’il faut de vitesse, à chacune de ses entrées en jeu. Et si l’on a ici une pensée amicale pour Maxime Lucu, dont le poste et « l’héritage Dupont » l’exposent plus que quiconque aux critiques individuelles pour un problème plus collectif, le Racingman est justement allé chercher sa chance et son maillot, celui floqué du 9.

Au centre, Nicolas Depoortere est aussi allé chercher son maillot bleu via celui à damiers de l’UBB, où il étonne et détonne depuis le début de la saison. Danty est suspendu, la place est ouverte. Depoortere la prend, c’est le sens de l’histoire.

Pour Barré et Meafou aussi, la narration revêt une forme de logique. Par des jeux de blessures, la leur ou celle des autres, l’opportunité vient à point.

Reste que la mission qui les attend n’a rien de simple. Pas un cadeau, on vous dit. Leur talent, indéniable, devra désormais s’éprouver aux réalités du monde international. Et s’ils échouaient ? Convoquons ici le grand Albert Camus : "Les jeunes ne savent pas que l'expérience est une défaite et qu'il faut tout perdre, pour savoir un peu." Quoiqu’il arrive, dimanche soir, ils en sauront un peu plus. C’est déjà une petite victoire.