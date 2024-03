La première titularisation d’Emmanuel Meafou et le retour aux affaires de Julien Marchand au talonnage, devront permettre aux Français de répondre à la stratégie galloise des avants concassants.

Il est deux facteurs stratégiques que les Gallois ont proposés depuis le début de la compétition qui ont confirmé l’envie et le besoin de Fabien Glathié de lancer Emmanuel Meafou dans sa grande première en bleu de France. Et lui pour lequel tant de démarches administratives avaient été tentées, quand le sélectionneur voulait l’intégrer à son équipe dominante à la quête de son graal de Coupe du monde, soufflera sur ses premiers galons dans le feu du Principality Stadium dans une position moins confortable. Alors que les Gallois ont adopté un système défensif très pressant, le jeu offensif actuel de l’équipe de France pourrait avoir du mal à s’en accommoder. L’affrontement pourrait tourner encore plus que de coutume autour des zones d’affrontements. Les hommes de Warren Gatland ont également offert à Twickenham un morceau de bravoure dans le défi du jeu d’avants qu’il fallait méditer. Et depuis quand une équipe galloise en pleine reconstruction, à la poursuite de son premier succès dans le tournoi, lors de cette opposition de toujours et de naguère, décide de ne pas tenter d’ouvrir son score sur ses pénalités, en poussant le quinze de la Rose dans ses retranchements sous les « Swing low, sweet chariot » ? Elle a fait de ses deux premières occasions bien placées les choix d’aller en touche et de construire deux mauls. Elle a construit une stratégie du tout affrontement pour un résultat édifiant.

Le poison Reffell

À la quinzième minute de jeu, la première pénaltouche a provoqué un essai de pénalité et une exclusion temporaire. Et ceci alors que juste auparavant, sur une action menée dans le jeu prés, un premier défi frontal avait déjà provoqué une première exclusion temporaire. En quinze petites minutes, les Gallois ont pris le score et créé un moment favorable à quinze contre treize. Si leur manque de maîtrise les a empêchés de profiter de cette double supériorité numérique, leur stratégie a été très payante. À quoi il faut rajouter cet autre moment de bravoure, leur deuxième essai, inscrit après quatre minutes de temps de jeu, lors desquels le flanker Tommy Reffell a livré sa « master class ». Une percussion volontaire après une touche volée aux Anglais, une récupération de balle au sol après un échange de jeu au pied, une percée majeure deux minutes plus tard, puis un passage de bras à peine relevé, pour mettre son demi de mêlée dans un trou gagnant : en quinze titularisations, le joueur des Leicester Tigers est devenu le poison mortel de cette équipe, qui truste dans le tournoi les premières places des classements des meilleurs intervenants sur les rucks défensifs (43) et du nombre de ballons vols dans les rucks (6).

Il est également troisième au nombre de soutiens dans les rucks offensifs (82). Fabien Galthié et ses adjoints ont donc choisi de déclasser Peato Mauvaka pour lui opposer Julien Marchand, le meilleur gratteur spécialiste de la France avant sa blessure. Et comme face à l’Italie, de construire un paquet d’avants maousse costaud de façon à proposer une densité étonnante face aux velléités combatives galloise. Avec Emmanuel Meafou et Uini Atonio, l’équipe de France proposera encore un axe droit surpuissant. L’activité du deuxième ligne toulousain dans les mauls devrait également être fort précieuse. « Quand on décide de prendre une touche et de construire un maul, c’est une question de caractère, commentait William Servat mercredi en conférence de presse. Et cette équipe galloise marque beaucoup après ses constructions de mauls. Nous nous sommes préparés à la possibilité de rencontrer ce type d’adversité… »