Son essai extraordinaire avec l’UBB contre le racing a fini de convaincre les sléectionneurs. Nicolas Depoortere va découvrir le Tournoi, aux cotés de son complice Louis Bielle-Biarrey.

Pour les supporteurs bordelais, c’était inéluctable. Et l’essai extraordinaire de Nicolas Depoortere face au Racing samedi dernier, leur a fait comprendre que l’issue serait plus rapide que prévue. 91 mètres en solo, c’était la voie royale pour Cardiff.

Pour Nicolas Depoortere, elle est partie du club d’Izon (Gironde, rive droite). Elle a été captée par l’UBB évidemment. Aux alentours de Musard, on entendait à son sujet, le même genre de rumeurs qu’au sujet de Matthieu Jalibert en 2017-2018. Le club aurait une pépite en son sein. Et puis, en décembre 2022, l’affaire Nicolas Depoortere fit enfin ses débuts en Top 14, pour une victoire à La Rochelle…, lancé par le duo Charrier-Laïrle pour neuf minutes, il y avait gagné un passage express chez les coiffeurs du groupe, crâne rasé illico. Pour la première titularisation, il fallut attendre février 2023 face à Perpignan.

En juin 2023, il devint champion du monde des moins de 20 ans, la suspension de Jonathan Danty a fait le reste. Nicolas Depoortère sera donc le second de cette promotion (après Posolo Tuilagi) à découvrir le niveau suprême. "C’est un rêve de gosse. Je m’y attendais un peu en début de semaine, même si les entraîneurs avaient un peu changé le protocole d’entraînement. J’étais tout le temps associé à Gaël, donc ça sentait plutôt bon. Jo avait pris son carton au match précédent, et comme d’habitude, j’avais essayé de profiter de mon dernier match en club pour montrer le meilleur de moi-même avant de revenir ici. La rencontre s’était bien passée", a-t-il confié à Rugbyrama.

Un 13 en 12

Débuter dans un stade immense archi-comble dans un contexte de doute, ce n’est pas forcément un cadeau royal. Mais il sera encadré, par Matthieu Jalibert en amont et par Louis-Bielle Biarrey en aval, à qui on l’associe souvent, question de génération et de complicité. "Oui, on a partagé nos premiers matchs en espoir, nos premiers matchs en U20, puis chez les pros, et maintenant je fête cette première avec lui en équipe de France. C’est une belle aventure qu’on fait ensemble, et je suis très heureux de la partager avec lui."

Mais les observateurs de Marcoussis ont tout de suite remarqué que Fabien Galthié et Patrick Arlettaz lui ont confié la chasuble floquée du 12. Il sera donc premier centre, alors qu’à Bordeaux, il joue plutôt second centre. Nous avons connu des joueurs qui nous expliquaient que la différence n’était pas négligeable, surtout à haut niveau. Il affirme ne pas ressentir d’appréhension : "J’ai joué une seule fois premier centre cette année (NDLR à Castres), mais en U20, j’étais souvent premier centre avec Emilien Gailleton. Et depuis le début des rassemblements, je m’entraîne en premier centre. Du coup je demande des conseils à Jo et à Yoram, et même à Gaël qui a une grande expérience à cette position. Je suis bien entouré et je me sens à l’aise."

Son gabarit, 1, 94 m, 96 kilos, l’autorise à jouer près de la défense, mais c’est son côté dévoreur d’espaces qui a frappé le public. Si son pack parvient à imposer sa puissance comme c’est son ambition, il verra forcément des portes s’ouvrir… et peut-être une longue carrière comme les boulevards bordelais qui jouxtent le Stade Chaban-Delmas.